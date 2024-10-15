00887之亂金管會出手！　啟動專案查核、溢價限時弭平至3%內

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中國大陸宣布降息、降準，以確保經濟成長率5%達標，中概ETF永豐中國科技50大（00887）股價從9月27日10元票面附近，衝高到10月7日38.83元，今（15）日又跌到9.13元，金管會證期局主祕尚光琪證實已啟動專案查核，惟櫃買中心還沒完成查核報告，要釐清永豐投信到底內控還是作業疏失，待報告完成後再決定是否祭出裁罰，或是糾正措施，永豐投信承諾一周溢價弭平到合理水準3%。

陸股ETF有多檔，但這一波走勢以00887最為戲劇性，溢價最高達221%，因此遭到櫃買中心列入處置股，禁止投資人當沖交易，尚光琪說，該檔基金規模只有6億元，所以應變速度沒辦法這麼快；加上當市價大幅偏離，其間又遇到中國大陸十一長假休市，造成大幅溢價的產生，此種情況是以往很少見。

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尚光琪表示，國人偏好ETF投資，但是要養成正確投資觀念，ETF淨值、市值的溢折價的差異正常值3%之內，當折、溢價率過高，投信公司有必要會要跳出警示，投資人自己判斷要不要繼續投資。

尚光琪也說，投信有責任去弭平被動式ETF大幅溢價、折價，永豐投信到底有沒有內控缺失，要等查核結果出來，才有辦法正式釐清，目前櫃買中心還沒完成查核報告。

00887近期上演「大怒神」式的漲跌秀，在10月7日上漲116%、隔日跌48.49%、10月9日收漲15%，本周一收跌50.97%，今日以每股9.13元作收，下跌1.73元或15.93%，成交量56507張。

據永豐投信下午4點半左右更新資訊，00887淨值8.27元，與市價相較，溢價幅度為10.4%。金管會指出，已限永豐投信本周內縮小市價與淨值差距，溢價弭平在3%以內。