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智慧能源週與淨零永續展　永續獎歸台達電、永鑫能源與永豐銀

▲台達電子把珊瑚復育議題帶到展場，榮獲白金獎殊榮。（圖／貿協提供）

▲台達電子把珊瑚復育議題帶到展場，榮獲白金獎殊榮。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同主辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」已於上週圓滿落幕，今年展覽續辦的第三屆永續獎，貿協今(15)日揭曉獲獎企業，台達電子獲白金獎、永鑫能源金獎、永豐銀行銀獎，展現創新永續思維。

永續獎，鼓勵參展企業於展中發揮ESG理念，從策展規劃、展位裝潢到活動設計，多方面融入低碳、低汙染、低耗能的永續精神。今年永續獎受山陀兒颱風影響延至展後揭曉評選結果，共選出6家獲獎企業，包括白金獎、金獎、銀獎各1名，以及創意獎2名及人氣獎1名。

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今年白金獎由台達電子奪得，以「賦能永續 引領未來」為主題，除了利用大面積沉浸式LED牆及可重複使用的truss架和鐵柱取代木作造型結構外，台達跳脫教科書的框架，把珊瑚復育議題帶到展場，參觀者可利用手機掃描攤位各處的AR互動遊戲以獲得珊瑚與能源解決方案的科普知識，寓教於樂的同時也喚醒大眾對海洋保育的意識。

永鑫能源則榮獲金獎殊榮，永鑫能源攤位設計以環保與再生概念為核心，選用大量南投元泰竹藝社的竹子與可回收的紙棧板來呈現，並展出與彰化芳苑王功國小學生共同創作的寶特瓶魚裝置藝術，傳達漁電共生的永續願景。

▲左圖永鑫能源選用大量竹子與可回收紙棧板來呈現攤位美學；右圖永豐銀行以多元互動體驗實踐企業永續精神。（圖／貿協提供）

▲左圖永鑫能源選用大量竹子與可回收紙棧板來呈現攤位美學；右圖永豐銀行以多元互動體驗實踐企業永續精神。（圖／貿協提供）

此外，永鑫能源積極推動地方創生，與在地環保商家合作，所提供的贈品如竹杯、蒲草吸管等均採用天然材質，現場亦設置「鑫鑫向榮」的互動式遊戲向民眾推廣漁電共生的理念，並邀請參觀者響應永續倡議活動，於攤位牆面綁上草結，用行動支持環保永續，攤位上隨處可見永續精神的落實與創意，展現其推動環境永續發展的決心。

永豐銀行獲頒銀獎肯定，展位以曲線造型傳遞循環概念，並廣泛使用植栽與綠建材標章認證等低耗能材料，彰顯永豐對環境永續價值的重視。同時，展期間規劃了一系列線上及線下活動，除了舉辦多場綠能主題實體講座，並搭配線上直播的方式讓無法到場的觀眾也能身歷其境，更推出永續教育闖關環節，讓民眾透過互動螢幕回答五個小問題，藉此了解永豐的ESG作為。

此外，現場還設有毀滅臭氧彈珠台及減碳4部曲連線溜溜球的趣味遊戲，進一步加強與參觀者的雙向互動，實現企業永續理念與精神。

創意獎由睿禾控股與雲豹能源拿下。睿禾控股延續去年永續策展的精神，今年以「再生(製)、回收、租賃與綠電能源」為設計重點，使用儲能電池供應的綠電打造主展區的光束，並利用2023年的展場廢料重生再製成小型收納包，作為今年展覽的紀念小物，極具創意又充滿教育意義。

本次攤位材料高達97.5%可回收再利用，突破去年的95%，再創新高，睿禾控股更針對展位進行三階段的服務碳盤查，把淨零永續的概念轉化為具體行動。

雲豹能源則透過玩轉「雲豹Ｘ永續」光影logo，展現雲豹創新企業的特質。為實踐永續低碳生活，今年雲豹能源在現場展示三項循環經濟應用，包括100%再生塑膠粒製成的塑膠袋、智慧電動單車、以及利用黑水虻化廢為寶的蛋白質和有機肥料，將綠色永續的企業DNA深植展場。

人氣獎得主則為寶晶能源，寶晶能源將其永續新農村的願景融入至本次展覽中，透過3D影片展示及《你家藏著什麼能源超能力？》線上測驗，以互動體驗的方式帶領民眾認識個人用電特質，並選用案場當地的小農產品作為活動禮品，以實際行動支持臺灣在地農業，獲得參觀者的青睞。

今年展覽可見許多參展企業在永續領域的付出與貢獻，無論是攤位設計或是創新的互動體驗，都充分融入了綠能美學，為參觀者帶來耳目一新的體驗。台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展除協助企業開拓市場商機及促進交流外，未來將持續攜手參展廠商貫徹永續會展理念。

2025年展會將於10月29日至31日在台北南港展覽一館盛大登場，致力打造亞太地區最具指標性的綠能與淨零商貿平台，為與會者創造國際交流、拓展商機的機會。

關鍵字： 智慧能源淨零永續展永續獎台達電永鑫能源永豐銀

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