雷仲達接「金研院董事長」：持續推動數位永續雙軸轉型

▲雷仲達 。（圖／記者陳依旻攝）

文／中央社

台灣金融研訓院15日下午召開董事暨監察人聯席會議，通過由前兆豐金董事長雷仲達接任金研院董事長。雷仲達宣示，未來將持續推動數位永續雙軸轉型，增進產業競爭力及永續發展。

金研院今天舉行董事長交接典禮，蘇建榮卸任，由前兆豐金董事長暨前銀行公會理事長雷仲達接任金研院董事長，並由金管會副主委陳彥良擔任監交人。前央行總裁彭淮南、存保董事長黃天牧、金管會銀行局長莊琇媛、金管會檢查局長童政彰等人均赴現場觀禮。

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雷仲達表示，未來他除了將持續規劃與時俱進的金融專業培訓及認證，也將配合金管會主委彭金隆核心政策方向，善盡金融智庫功能。

在金融研究方面，雷仲達表示，將強化金研院與國內外智庫連結，積極尋求共同合作目標，讓金研院成為政府制定和實施政策最得力助手。

雷仲達進一步指出，在金融人才培育及產業發展方面，他將持續推動數位永續雙軸轉型，增進產業競爭力及永續發展，並擴大金融產業全球連結，透過加深與國際先進組織合作，發展更多元化課程與實務講座，持續與國際組織簽署合作備忘錄，強化金融機構營運韌性，讓台灣金融不僅能站穩腳步，也能在世界舞台繼續發揚光大。

在普惠金融方面，雷仲達提到，金研院將規劃設計多元教材，對不同受眾因材施教，充分發揮台灣銀行家雜誌及新媒體等通路管道，擴增教育效果，以達到提升全民金融素養、全面防詐阻詐目標。

陳彥良致詞時表示，相信雷仲達到任後，依其過往決策豐富經驗，絕對能將金研院帶向新境界、注入新活力，在既有基礎上乘風破浪，航向藍海。

前金管會主委、現任存保董事長黃天牧也特別受邀致詞，黃天牧說，金研院於1980年成立，44年來為台灣金融人才培育、發展與研究扮演重要角色，金研院不應僅是金融業的研訓院，而應是全民的研訓院，如普惠金融推動，所有民眾都可能是金研院服務對象。

黃天牧表示，2020年12月金研院舉行40週年慶祝典禮暨第10屆菁業獎頒獎典禮，總統賴清德當時為副總統，曾提示過「金融為產業發展的血液，金融業更是最能迎合國際趨勢的產業」，期勉金融業共同朝此方向努力。

今天除了金研院董事長交接，金研院院長黃崇哲亦同步卸任，將由輔仁大學經濟系專任副教授高一誠接任金研院院長，在11月正式上任前，院長職務由副院長林仲威代理。