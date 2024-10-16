ASML爆雷刷26年來最大跌幅　3項利空拖累全球半導體股

▲ASML。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）因為網頁技術性失誤，提前在台北時間今（15）日凌晨公告第3季財報，雖然營收、獲利表現優於市場預期，但AI復甦力道不足，公司就訂單數據、中國業務佔比、明年業績預測等3大分析都帶來壞消息，ASML周二股價表現刷26年來單日最大跌幅。

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▲ASML財報爆雷，全球半導體股受到拖累。（圖／翻攝ASML官網）

受到ASML提前爆雷影響，該公司周二在美股掛牌股價大跌16.26%、收730.43美元，創1月17日以來收盤新低；《彭博社》報導，這個跌幅也是ASML自1998年6月12日以來最大單日跌幅，費城半導體指數因此重挫5.3%。

在財報發布後，ASML官網上隨後坦承因網站失誤提前發布。財報中指出，第3季末新接訂單金額季減52.7%至26.33億歐元。ASML執行長Christophe Fouquet在財報新聞稿中表示，雖然AI持續強勁發展並具有上揚潛力，其他市場需要更長的時間才能實現復甦。

▲ASML坦承網頁技術錯誤提前爆雷。（圖／翻攝公司官網）

Christophe Fouquet坦言「目前看來復甦比原先預期的更為緩慢」，他表示，這種現象預料將延續至2025年、導致客戶抱持謹慎態度。

「某些客戶的成長速度較慢。」Christophe Fouquet表示，一些晶圓廠對光刻需求出現變化，特別是 EUV機台訂單明顯有影響。

ASML財報指出，第3季系統設備淨銷售額有47%的比重來自中國、略低於2024年第2季的49%，但明年中國營收占比預估將在2025年降至20%左右。

事實上，ASML原預期明年營收上看400億歐元、毛利率可在54%～56%之間，這次財報公告後，預期2025年營收將介於300億歐元至350億歐元之間，毛利率預估介於51%～53%之間。

由於一連串的前景看壞，ASML第3季業績優於市場預期的利多也遭抹煞，ASML第3季營收年增11.9%(季增19.6%)至74.673億歐元、高於預測區間(67-73億歐元之間)上緣，毛利率自第2季的51.5%降至50.8%、高於預測區間中間點(50.5%)，純益年增9.7%(季增31.6%)至20.77億歐元，兩項關鍵業績數據其實優於市場預期。