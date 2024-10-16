「台灣會展廊帶」正式成形　七個國際級展館帶動會展產業發展

▲左四起貿協秘書長王熙蒙、貿易署主任秘書戴婉容，國寶級畫家顏振發與各展館負責人及各館手繪看板油畫合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署委由外貿協會執行第「推動臺灣會展產業發展計畫」（MEET TAIWAN）因應桃園會展中心開幕，「台灣會展廊帶」即將串聯，今(16)日舉行啟動儀式，貿易署攜手外貿協會，與台灣北中南7個國際級會展場館館長，共同宣告「台灣會展廊帶」正式成形。



在經濟部國際貿易署策略性部署下，全新會展場館桃園會展中心將在今年10月29日正式開幕，擁有17個不同功能會議室，最大會議室可容納3500人；台灣會展產業版圖再度擴大，由南港展覽館1館及2館、台北世貿1館、台北國際會議中心、桃園會展中心、大台南會展中心、高雄展覽館等7座國際級場館串起「台灣會展廊帶」。

經濟部國際貿易署主任秘書戴婉容表示，會展廊帶連接經濟與商業網絡，國際級場館輔以在地產業及文化，聚集世界各地商務旅客，藉此活絡周邊聚落，向下深化產業的連結。

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外貿協會祕書長王熙蒙指出，疫情在2022年10月13日解封，去年台灣以「OPEN ARMS」吸引全世界目光，共有七百場會展活動在台灣舉辦，恢復率達九成，高於全球的八成，每一個展館所在城市都發展成撬動全世界供應鏈的產業群聚地，今天在老爺行旅無邊際會議室召開記者會，我國會展產業也是無邊無際。

▲各展館手繪看板油畫揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

2023年台灣會展產業產值已超過新台幣424億元，來台參加會展之外籍人士超過13萬人次，創造經濟效益高達新臺幣132億元。桃園會展中心開幕的同時迎來國內外超過6000人與會的2024國際青年商會世界大會，預期將為臺灣會展經濟再創高峰。

接下來MEET TAIWAN將與桃園會展中心、大台南會展中心及高雄展覽館合作辦理行銷活動，包含邀請駐台使節團參與桃園會展中心開幕、配合高雄展覽館開幕10周年，辦理KEC & Beyond 亞灣交流會、以及結合台南建城400年話題，和大台南會展中心共同推出Visit Tainan計畫，介紹台南深度商務體驗行程。

今日活動現場7座會展場館館長齊聚，共同揭幕由台灣國寶級藝術家顏振發所創作之場館專屬畫報，並於活動現場為桃園會展中心執筆繪上展館logo，象徵點亮新場館，串聯「台灣會展廊帶」，同時也代表場館系列活動起跑!