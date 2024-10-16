ASML財報爆雷！AI獨木難撐　法人：分散佈局為宜

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

艾司摩爾（ASML）財報提前爆雷影響，美國科技股大跌，費半指數重挫5%，但觀察台股今（16）日走勢開低走高，且台積電跌勢相對輕微。中信投信表示，近期大型企業發布財報變成「財爆」時有所聞，擔心市場大幅波動的投資人，布局不妨分散產業，除了選擇含積量高的市值型ETF、以及以先進製程半導體為主要成分股的ETF外，也可以考慮布局美國降息概念股，如全球高股息ETF，更可抵禦突如其來的市場風險。



ASML提前洩漏財報，新訂單遠不如預期，股價創紀錄暴跌16%，拖累昨（15）天美國科技股，半導體設備股成為重災區，ASML執行長透露，整體產業復甦情況較之前預期更加緩慢，導致客戶添購設備更加謹慎，但也強調AI相關需求依然強勁。

中信投信指出，觀察今日台股走勢，開盤雖一度重挫400點，但跌幅快速收斂，且包含AI伺服器、散熱相關類股走勢依舊堅挺，顯見台灣AI供應鏈並未受到ASML財報暴雷利空影響；然而，一則以喜、一則以憂，ASML說法也代表經濟復甦週期可能會更長，非AI相關的產業須更長的時間才脫離營運谷底。

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對此，中信投信建議，投資人可透過分散佈局方式降低風險，除逢低加碼含「積」量高的台股市值型ETF，以及先進製程半導體相關的ETF外，為避免投資過度集中單一產業，也能將眼光放到海外大型龍頭企業，尤其適逢美國啟動降息循環，對高股息概念股有利，選擇沒有配置科技產業的全球高股息ETF，可以達到分散風險的效果。

