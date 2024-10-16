2024前三季台灣投資東南亞金額77.9億美元　新加坡佔71.6%電子零件製造排名第一

▲2024前三季台灣投資東南亞金額77.9億美元，71.6%集中在新加坡佔。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

駐新加坡大使童振源16日表示，台灣在今年前三季對東南亞投資的金額為77.9億美元，其中有相當大比例集中在新加坡，投資金額為55.7億美元，占台灣整體對外投資比重12.4%，光是電子零組件製造、金融保險、批發及零售這三大產業，就佔了台灣投資新加坡金額的98.9%。

童振源在臉書發文指出，台灣今年前三季對中國投資比重7.4%，不到台灣對新加坡投資的六成。2010年，台灣對中國投資占台灣整體對外投資比重達到歷史高點83.8%，到2023年只剩下11.4%。2024年前三季台灣對中國投資33.4億美元，占台灣整體對外投資比重維持低谷在7.4%，台灣對中國投資只占台灣對東南亞投資約四成（42.8%）、不到台灣對新加坡投資的六成（59.9%），台灣對非中國地區的投資金額占比進一步攀升到92.6%。

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若從2008年至2015年的數字來看，台灣對東南亞投資占台灣整體對外投資比重每年平均為11.6%。前總統蔡英文在2016年上任後推動新南向政策，2016年至2019年，台灣對東南亞投資占比提高到14.4%；2020年至2023年更躍升到24.8%。至於2024年前三季的金額，台灣對東南亞投資金額為77.9億美元，占台灣整體對外投資比重為17.3%，是台灣對中國投資金額的2.3倍。

童振源指出，台灣對東南亞投資相當大比例集中在新加坡，今年前三季台灣投資新加坡55.7億美元，占台灣整體對外投資比重12.4%，是台灣對中國投資金額的1.7倍，已經超越台灣對新加坡去年投資總金額二倍，同比增加145.6%。台灣對新加坡投資占台灣投資東南亞金額高達71.6%。

進一步分析今年前三季台灣投資新加坡金額為55.7億美元的項目與內容也可以發現，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為49.0億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.8%；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7%，這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9%。