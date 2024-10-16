26萬股民注意！月月配00939再發0.063元 10／30最後上車日

擁有26.4萬受益人的月配型台股ETF、統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告上市以來第4次配息，每股配0.063元，與前3次配發相同金額，預計10月31日除息，也就是10月30日前買進才能參與配息，11月25日股息入帳。

台積電法說前撤兵！外資重砍1.6萬張淪賣超第4大 映泰榮登買超榜首

半導體廠艾司摩爾（ASML）財報不如預期，使美股半導體類股重挫，台股16日也開低震盪，指數下跌281.06點，跌幅1.21%，收在23,010.98點，力守5日均線及23,000點大關，成交金額新台幣4,112.8億元。

Uber Eats娶熊貓何佩珊不支持 勞動部曝原因

Uber Eats想要併購Foodpanda台灣外送事業，公平會正在審議中，不過勞動部已發函給公平會表達反對，勞動部長何佩珊也透露自己不支持併購案，對此，勞動部也說明不同意理由，業者與工會在重大勞動議題上無法達成共識，勞動部在保障外送員勞動權益立場下，表達不支持兩業者進行結合。

最速百萬人ETF！00919僅花477天達陣 超車00878、0056

台灣ETF投資熱力四射，受益人數不斷上升，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人來到990萬人持續創新高，其中最新一周資料顯示，00919群益台灣精選高息ETF的受益人數突破百萬，是繼00878、0056之後成為第三檔百萬國民ETF。

矽光子股聯鈞殺近跌停又急拉 9月賺7800萬年增875%

矽光子概念股聯鈞（3450）近期題材看俏股價波動劇烈，今（16）日盤中一度跌逾8.1%逼近跌停，單日振幅逾10.47%，成交量6.25萬張為8月底來最大，遭交易所盯上提前公告自結獲利，9月賺7800萬元年增875%、每股稅後純益0.53元年增783%。

星宇申購首日破75萬人瘋搶 股價漲逾3％

星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日開始公開申購，每股承銷價為20元、每人可抽2張，首日就吸引超過75萬人申購，人氣非常旺，也激勵星宇今興櫃盤中股價漲逾3％。

郭智輝「菲律賓送電論」圖利雲豹能源？ 經濟部否認

經濟部長郭智輝提出要到菲律賓蓋電廠、送綠電回台灣的構想，遭到立委、大眾砲轟，外界質疑是為雲豹能源（6869）量身打造，對此，經濟部否認，並稱沒有要購買雲豹在菲律賓所開發綠電的規劃。

菲國送電論遭疑圖利雲豹能源 郭智輝否認「追查投審會是否核准」

經濟部長郭智輝拋出要到菲律賓蓋電廠、把綠電送回台灣，遭到外界砲轟，且由於雲豹能源（6869）早已宣布插旗菲律賓蓋太陽能廠，因此遭質疑是圖利雲豹，不過，郭智輝急否認稱不知此事，也質疑為何對外投資未經過投審會，將追查此事。

逾萬戶動用！ 財長：25%新青安貸款人選5年寬限期

新青安上路14個月申貸戶衝路8萬人，財政部長莊翠雲今（16）日證實，「僅」25%申貸戶動用5年寬限期。以此推估，動用5年寬限期者逾萬戶。

郭智輝菲律賓送電論被砲轟 致歉坦言「忘記自己不是董事長」

經濟部長郭智輝昨日拋出到菲律賓蓋電廠、把綠電送回台灣的構思，引發外界討論，不過他今早坦言，一切都還沒有跟相關單位討論過，相關言論也遭立法委員們砲轟，對此，郭智輝也對於發言不慎致歉，更稱「有時候會忘記自己已不是董事長。」