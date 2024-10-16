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快訊／德翔海運通過香港交易所聆訊　預定11／1登陸港股

▲左起德翔海運副總經理陳劭翔、德翔船務董事長莊壯麗、德翔海運董事長陳德勝、總經理涂鴻麟、資深副總經理黃仁傑。（圖／記者張佩芬攝）

▲德翔海運高層左起德翔海運副總經理陳劭翔、德翔船務董事長莊壯麗、德翔海運董事長陳德勝、總經理涂鴻麟、資深副總經理黃仁傑。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

歷經六年三次申請，香港交易所已經在本月14日完成台商德翔海運公司聆訊後資料集，代表德翔海運通過港交所聆訊，預計11月1日正式登陸港股，成為第一家在香港股票上市的台商船公司。

德翔海運的上市歷程一波三折，早在2016年，德翔海運董事長陳德勝就提出了上市的設想。 2018年下半年，該公司董事會正式通過了在香港上市的計劃。然而，直到2022年10月，德翔海運才首次向港交所提交上市申請，但出於各種原因，該申請最終未能成功。

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2023年4月，德翔海運再次申請IPO，依然未能成功，直到今年5月，德翔海運第三次提交了上市申請，由摩根大通和招商證券國際擔任聯席保薦人。此次IPO成功，代表德翔海運即將在資本市場邁出全新步伐。

據了解，德翔歷經三次申請才完成上市聆訊，其中包括市場因素、疫情因素，加上港交所審查工作非常詳細嚴格與費時所致。

德翔海運成立於2001年3月2日，原經營亞洲區間貨櫃定期航線，目前業務範圍包擴亞太地區、跨太平洋市場和亞歐市場。

▲德翔海運將以7千箱貨櫃船航行中東線。（圖／德翔海運提供）

▲德翔海運目前已擁有自有7千箱貨櫃船，1.4萬箱貨櫃船建造中。（圖／德翔海運提供）

該公司航運網路集中在亞太地區，並進一步細分為六個主要市場：大中華-北亞、大中華-東南亞、大中華、北亞及東南亞、亞洲-大洋洲以及亞洲-印度次大陸。

截至今年4月30日，德翔海運擁有48條航線，其中獨立運營9條、聯營22條、艙位互換15條、艙位租賃2條，網路覆蓋全球21個國家及地區的56個主要港口。

根據Alphaliner的統計數據，截至10月15日，德翔海運運營運力為42艘、107,457箱（20呎櫃），其中自有運力38艘、93,770箱，租賃運力4艘、13,687箱，運力排名全球第20位。

德翔海運2021年、2022年和2023年，該公司收入分別為18.37億美元、24.44億美元和8.75億美元，2024年前四個月收入為3.18億美元。2021年和2022年，德翔海運的業績表現十分強勁，主要得益於自2020年年中開始上漲的運費。但2023年由於運費顯著下跌，同時貨運量小幅下滑，該公司的利潤大幅下降，今年獲利估計有明顯回升。

此外，過去三年，德翔海運的貨運量分別為1,583,574箱、1,559,142箱和1,466,431箱T，2024年前四個月貨運量達到536,606箱。

德翔海運強調，該公司的多元化客戶群體及對高貨值、高時效性貨物的專注，說明其保持了較高的運費水準。 該公司解釋說，中小型客戶，包括貨運代理和直客(BCO)的需求量適中，相比於大客戶，他們較少享受批量折扣，並且更能接受市場運費的波動。

同時，德翔海運還與部分直客(BCO)建立了長期合作關係，尤其是涉及高貨值和高時效性要求的貨物，如電子產品、高端機械、汽車及需冷藏的易腐貨物等。 由於這些貨物對物流時效和運輸要求較高，因此運費也通常更高。

在此次招股書中，德翔海運還列出了自身的多項優勢，包括強大的股東價值創造能力、廣泛的亞太地區網路佈局、靈活的經營模式、新船採購帶來的成本優勢、以客戶為中心的廣泛銷售網路，以及擁有豐富經驗的管理團隊。

對於企業發展前景，德翔海運表示，公司願景是成為一家領先的優質集裝箱航運公司，為國際貿易提供靈活且無縫的物流解決方案。

為了實現這一目標，其將採取以下戰略舉措：強化在亞太地區的市場地位，探索其他市場機遇; 持續優化和升級船舶及集裝箱; 推動業務數位化; 加強與其他承運人的戰略合作，並在港口運營方面進行選擇性投資。

德翔近幾年積極擴充自有船隊，今年6月，德翔與中國船舶集團旗下的上海外高橋造船公司和中國船舶工業貿易公司，簽署了2艘14,000箱 甲醇燃料預留(READY)貨櫃船和2艘7,000箱貨櫃船建造合約。這些新船交付后，將被部署在德翔海運的跨太平洋或遠東-南美航線上，進一步增強運營能力。

今年7月，德翔海運加入新加坡SeaLead Shipping開通的美西航線AWC中運營，這也標誌著該公司重返跨太平洋航線，擴大了全球運營網路。AWC航線提供中國、韓國與美國西海岸之間的直達服務，掛靠港口包括南沙、寧波、上海、青島、釜山及長灘。

關鍵字： 台商首家德翔海運香港交易所聆訊登陸港股

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