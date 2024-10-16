「雙周配」利器來了！00959B首次除息0.055元　債券殖利率不跌反升

▲對息收有需求的投資人而言，若選擇「高票息」、「高品質」與「低入手價」兩高一低的債券商品，將可獲得相對有吸引力的債息收入。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）已降息2碼，近期美國十年期公債的殖利率不降反升，讓不少投資人大感意外。大華投等美債15Y+（00959B）也公布首次評價結果，每單位0.055元，除息日為10月31日，收益分配發放日為11月22日。

新加坡大華資產管理預期，美國十年期公債殖利率在年底前將維持在3.8%至4.3%間，對息收有需求的投資人而言，若選擇「高票息」、「高品質」與「低入手價」兩高一低的債券商品，將可獲得相對有吸引力的債息收入。

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事實上，想要追求雙周配的投資人，00959B「兩高一低」的特色，可以成為驅動收息引擎。00959B經理人郭修誠表示，降息風潮持續推進，根據預期，到2025年底前，還有4至6碼的降息空間，而美國公布9月非農就業人數新增25.4萬人，優於預期的14萬人；失業率也下降至4.1%低於市場預期，強勁的經濟數據削弱對美國經濟衰退的擔憂。

儘管美國大選前政見發表將可能影響市場表現，但從技術面來看，10年期美國公債維持在高原區，意味者長期收益率上升，提高長天期債券市場的吸引力，成為美國大選前動盪的支撐點。

根據CMoney統計至10月14日，在台掛牌的債券ETF總市值約新台幣2.94兆元，相較6月底增長約86.7%；受益人數較年初增長約56.5%，來到約194萬人，顯示愈來愈多投資人將債券ETF納入資產配置組合中。

資料顯示，00959B聚焦於美國境內發行，信評等級平均BBB投資級公司債，平均存續期間約12年，平均到期殖利率約5.97%，為首創指數原則以「篩選票面利率排名最高的前10%的債券」，協助投資人在降息循環中鎖定較高票面利率的債券，讓投組具有較佳流動性與較好的收益，且透過單一發行人權重上限5%與單一產業權重上限10%的設計，加強分散企業風險與產業風險。

00959B首次評價結果，每單位配發0.055元，欲參與配息者，記得要在30日之前持有，收益配發日預計為11月22日，為市場少見的月底除息設計商品，值得投資人作為長期資產配置的優息選擇。