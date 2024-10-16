全球智慧型手機市場「連5季成長」！IDC：Q3出貨量達3.16億支

▲資料顯示，2024年第三季全球智慧型手機出貨量年成長4%。圖為蘋果iPhone 16系列手機。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

根據IDC國際數據資訊「全球行動電話季度追蹤報告」的初步統計結果顯示，2024年第三季全球智慧型手機出貨量年成長4%，出貨量達到3.16億台。此結果代表全球智慧型手機出貨量已連續第五季呈現成長，儘管存在總體經濟狀況隱憂，但今年下半年全球智慧型手機出貨量仍將保持強勁成長。

IDC亞太客戶裝置資深研究經理王威爾（Will Wong）表示，在vivo、OPPO、小米、聯想和華為等中國品牌廠商的強勁成長帶動下，儘管全球經濟面臨逆風，但智慧型手機市場仍表現出了韌性。

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然而，王威爾表示，供應商之間的成長並不均衡，有些品牌正努力應對物料清單（BOM）成本上升的問題，而有些公司則受益於東南亞等新興市場的有利匯率。在積極的產品發表和較低的比較基數的推動下，vivo的表現尤其引人注目。

▲全球前五大智慧型手機品牌廠商市占率。（圖／IDC提供）

IDC全球客戶裝置研究總監波帕爾（Nabila Popal）指出，雖然中國廠商在新興市場的成長是今年持續的主題，但蘋果本季的出貨量也有3.5%的年成長，這主要得益於前幾款機型的強勁需求以及新iPhone 16系列的推出。

2024年第三季，由於針對蘋果「Apple Intelligence」展開大力促銷和大量行銷活動，舊款iPhone機型（尤其是 iPhone 15）的表現異常出色；儘管Apple Intelligence在美國以外的市場採分階段推出，但蘋果在即將到來的假日季仍將繼續成長，因為預期許多消費者將從iPhone 13、iPhone 12和更早的機型升級到支援AI的新Apple手機。

IDC歐洲、中東和非洲客戶裝置研究副總裁羅尼莫（Francisco Jeronimo）補充，儘管出貨總量有所下降，三星仍保持市場領先地位。由於Galaxy AI機型帶動本季平均價格上漲，三星在高階市場的市占也繼續成長，並開始將Galaxy AI功能推廣到其他三星機型，推出了搭載Galaxy AI的新款Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6可摺疊手機，此舉有助於三星在高階市場取得更好的表現。