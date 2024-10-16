獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

富邦投信今（16）日公告旗下兩檔ETF出現重大變動！金管會核准2檔ETF配息政策轉變，總共影響逾近21萬股民權益。其中受益人數高達19.1萬股民的富邦特選高股息30（00900）季配息改為月配息、受益人近2萬的富邦臺灣優質高息（00730）從年配息改為月配息，且兩檔皆新增納入平準金，基準日皆落在今年11月28日。

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▲00900、00730配息變動獲金管會核准函。（圖／翻攝畫面）

經此變動，富邦投信將同時新增兩檔月配息產品，這也創下國內投信公司大規模調整ETF頻率的首例。

「月配息ETF已經是市場主流了！」投信業者表示，今年以來多家投信公司競相推出月配息ETF，投資人月月收息接受度很高，這次富邦投信除了將3個月才配息一次的00900改成月配，還把年配息產品00730一舉改為月配，變動相當罕見。

富邦投信指出，平準金機制已是配息型ETF的標準配備之一，00900此次配息機制調整，也納入平準金，除了因應投資人之所需，同時也可以避免配息被大量新申購的資金稀釋，能夠穩定配息率。

00900在2021年12月12日上市，目前資產規模約292億元，按集保統計，至10月11日為止，受益人數達19萬1726人。

00730上市日期更早，在2018年2月8日就已掛牌，目前資產規模22億元，集保統計至10月11日為止受益人數為18072人，兩檔同時變動，合計影響20萬9798人。

投信業者指出，沒有平準金的基金配息容易有「暴飲暴食」的現象，以00900為例，最近4次配息金額分別是0.224元（去年12月）、0.12元（今年3月）、0.1元（今年6月）與0.792元（今年9月），往往在第3季連結標的股息入帳後才大舉配發，其他季度表現因此受到壓抑。