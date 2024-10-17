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政大永慶即時房價指數漲幅已見收斂！房貸緊縮＋信用管制Q4指數恐續盤整或下修

▲▼ 政大永慶即時房價指數,房價指數,台北市,台南市,房市交易量,銀行房貸,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲2024Q3「政大永慶即時房價指數」出爐，全台和七都房價指數漲幅已見收斂。（示意圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2024Q3「政大永慶即時房價指數」出爐，最新數據顯示，全台和七都房價指數仍呈現季增的現象，然而2024年Q3全台和七大都會區「即時房價指數」已見收斂。台北、台南季增率在2%以下，新北、台中則季增2%至3%，僅桃園、新竹縣市與高雄季增幅仍逾4%。

2024Q3即時房價指數季漲幅趨緩！
根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024Q2季增幅為4.7%，2024Q3季增幅為3.1%，小幅下降1.6個百分點。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年上半年，受惠於台灣景氣復甦、台股持續上漲產生財富效果以及新青安政策加速自住族群進場，購屋需求強勁，帶動房市交易量，房價推升力道猛烈。

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然而，在8月初，因部分銀行房貸將達滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。

台北、台南漲幅已在2%以內！
其中，台北、台南2024Q3指數季漲幅已收斂至2%以內，是七大都會區中漲幅最小的兩個縣市。郭翰說明，目前台北的房價位處高基期，部分購屋族群已無法負荷，再加上受到銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制，更難以追價，因此指數季漲幅從上一季的4.9%收斂至本季的1.6%。

而台南則是近年來房價指數漲勢凌厲，當地房價從低基期被拉抬至歷史新高點，現階段台南相對高昂的房價也使消費者難以再追價，因此2024Q3房價指數漲幅有回落現象，從上一季的5.9%下滑至1.7%。

2024Q4房價指數恐現盤整或下修！
郭翰指出，受到8月銀行房貸緊縮和9月央行祭出的第七波信用管制衝擊，2024Q3房市交易量已出現大幅下滑的情況，預估第四季買氣急凍。在縮銀根、去槓桿的狀況下，將扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，是否會帶動房價的下修，2024Q4「政大永慶房價指數」的變化值得持續觀察。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」可參考網站：https://rer.yungching.com.tw

▲▼ 政大永慶即時房價指數,房價指數,台北市,台南市,房市交易量,銀行房貸,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

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