永慶加盟四品牌高雄區經管會　攜手高雄地產達人捐贈10萬元溫暖失依孩童

▲財團法人高雄市私立小天使家園董事長陳紹崇(圖左3) 出席公益講座並頒贈感謝狀，感謝永慶加盟四品牌高雄區經管會、高雄地產達人葉家銘合力幫助失依孩童。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）結合內部教育訓練與公益捐贈，9月25日在高雄林皇宮舉行「前進高雄房產 乘上致富列車」公益講座，超過1,600位房仲人員踴躍出席。永慶加盟四品牌高雄區經管會秉持回饋在地的精神，將講座結餘捐助給財團法人高雄市私立小天使家園，主講人壹蘋新聞網地產中心總監葉家銘也捐出講師費，總計10萬元愛心善款支援失依孩童。

「前進高雄房產 乘上致富列車」公益講座，由壹蘋新聞網地產中心總監葉家銘進行3小時的專題演說。他不僅說明央行第七波信用管制帶來的影響，也就新成屋、中古屋的價量分析與商機潛力等內容進行分享，精彩內容，讓台下房仲人員收穫滿滿。

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▲永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會與主講人高雄地產達人葉家銘(圖左7)捐助共10萬元給財團法人高雄市私立小天使家園。

財團法人高雄市私立小天使家園董事長陳紹崇出席公益講座並頒贈感謝狀，由永慶慈善基金會公益顧問郭銘揮、永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮、有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志、台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志及壹蘋新聞網地產中心總監葉家銘代表受贈。

公益顧問郭銘揮表示：「面對多變的全球經濟情勢、台灣財經政策，每年舉辦的房產趨勢公益講座，讓四品牌夥伴們能精準掌握房產商機，而講座結合公益，也將大家的愛心完全發揮。今天講座結餘已全數捐贈高雄小天使家園，讓失依孩童有安心成長的健康環境，協助他們找到未來家人共享幸福生活！未來也會持續辦理公益講座，號召四品牌同仁們踴躍報名，讓善的循環生生不息。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，持續號召旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產以實際行動回饋社會、關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血及捐物資、支持學校體育活動和公益團體等，持續傳遞正面能量給台灣社會。