證交所公布12檔注意股　晟銘電當沖67%遭列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布12檔注意股，其中晟銘電（3013）因10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.88%，且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.34%，因此被列入。
另外，還有T50反1群益3B購03、一詮、建漢、聯鈞、南寶、光鋐、迅得、光聖、聯策、錼創科技-KY創、同方友友-DR被列入。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布12檔注意股，其中晟銘電（3013）因10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.88%，且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.34%，因此被列入。
另外，還有T50反1群益3B購03、一詮、建漢、聯鈞、南寶、光鋐、迅得、光聖、聯策、錼創科技-KY創、同方友友-DR被列入。
關鍵字： 注意股
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富邦投信今（16）日公告旗下兩檔ETF出現重大變動！金管會核准2檔ETF配息政策轉變，總共影響逾近21萬股民權益。其中受益人數高達19.1萬股民的富邦特選高股息30（00900）季配息改為月配息、受益人近2萬的富邦臺灣優質高息（00730）從年配息改為月配息，且兩檔皆新增納入平準金，基準日皆落在今年11月28日。
2024-10-16 20:16
擁有26.4萬受益人的月配型台股ETF、統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告上市以來第4次配息，每股配0.063元，與前3次配發相同金額，預計10月31日除息，也就是10月30日前買進才能參與配息，11月25日股息入帳。
2024-10-16 16:42
半導體廠艾司摩爾（ASML）財報不如預期，使美股半導體類股重挫，台股16日也開低震盪，指數下跌281.06點，跌幅1.21%，收在23,010.98點，力守5日均線及23,000點大關，成交金額新台幣4,112.8億元。
2024-10-16 17:11
Uber Eats想要併購Foodpanda台灣外送事業，公平會正在審議中，不過勞動部已發函給公平會表達反對，勞動部長何佩珊也透露自己不支持併購案，對此，勞動部也說明不同意理由，業者與工會在重大勞動議題上無法達成共識，勞動部在保障外送員勞動權益立場下，表達不支持兩業者進行結合。
2024-10-16 16:40
台灣ETF投資熱力四射，受益人數不斷上升，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人來到990萬人持續創新高，其中最新一周資料顯示，00919群益台灣精選高息ETF的受益人數突破百萬，是繼00878、0056之後成為第三檔百萬國民ETF。
2024-10-16 15:59
矽光子概念股聯鈞（3450）近期題材看俏股價波動劇烈，今（16）日盤中一度跌逾8.1%逼近跌停，單日振幅逾10.47%，成交量6.25萬張為8月底來最大，遭交易所盯上提前公告自結獲利，9月賺7800萬元年增875%、每股稅後純益0.53元年增783%。
2024-10-16 17:15
星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日開始公開申購，每股承銷價為20元、每人可抽2張，首日就吸引超過75萬人申購，人氣非常旺，也激勵星宇今興櫃盤中股價漲逾3％。
2024-10-16 15:51
經濟部長郭智輝提出要到菲律賓蓋電廠、送綠電回台灣的構想，遭到立委、大眾砲轟，外界質疑是為雲豹能源（6869）量身打造，對此，經濟部否認，並稱沒有要購買雲豹在菲律賓所開發綠電的規劃。
2024-10-16 15:32
經濟部長郭智輝拋出要到菲律賓蓋電廠、把綠電送回台灣，遭到外界砲轟，且由於雲豹能源（6869）早已宣布插旗菲律賓蓋太陽能廠，因此遭質疑是圖利雲豹，不過，郭智輝急否認稱不知此事，也質疑為何對外投資未經過投審會，將追查此事。
2024-10-16 17:32
新青安上路14個月申貸戶衝路8萬人，財政部長莊翠雲今（16）日證實，「僅」25%申貸戶動用5年寬限期。以此推估，動用5年寬限期者逾萬戶。
2024-10-16 15:09
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