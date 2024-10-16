證交所公布12檔注意股　晟銘電當沖67%遭列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布12檔注意股，其中晟銘電（3013）因10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.88%，且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.34%，因此被列入。

另外，還有T50反1群益3B購03、一詮、建漢、聯鈞、南寶、光鋐、迅得、光聖、聯策、錼創科技-KY創、同方友友-DR被列入。