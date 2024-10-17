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先探／績優股強勢回歸

圖／先探投資週刊 提供

縱然仍有聯準會利率決策、美國總統大選等眾多不確定因素，Nvidia與台積電ADR股價都已再創新高，台灣加權指數也重返23000點，績優強勢股搭配明年展望看俏，依舊是盤面上重要的主軸。

文／黃俊超

美國道瓊指數站穩四萬點後，持續創下歷史新高，S&P 500指數同樣在創高軌道上，六○○○點已是不遠，代表科技類股的Nasdaq也逼近歷史高點，費城半導體指數雖然與歷史高點仍有距離，不過至少也來到反彈高點，最大功臣就是市值再次坐二望一的ＡＩ之王Nvidia，股價已領先創下歷史新高，台積電ＡＤＲ亦步亦趨。

Nvidia、台積電ＡＤＲ創高

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截至台灣時間十月十六日，Nvidia今年漲幅已超過一七三％，根據美國媒體Tom's Hardware報導，未來一年之內，Blackwell架構ＧＰＵ已售罄，代表下訂單的新客戶必須等到二五年底後，才能拿到產品，一掃原先延後生產將帶來衝擊的疑慮。此外，OpenAI新一輪融資後，估值達一五七○億美元。美股七巨人除了Nvidia之外，另一個近期表現亮眼的是Meta，今年整體漲幅約七成。

然而半導體設備廠ASML丟出財報震撼彈，第三季營收、淨利與毛利率都是優於市場預期，第四季財測與全年財測，基本上與市場預期也沒有差太多，但是訂單量季減五三％至二六．三億歐元，遠遠低於市場預期的五三．九億歐元，且下修明年業績展望，營收、毛利率都是低於市場預估值。ASML執行長表示復甦速度比先前預期更為緩慢，且將持續到二五年，導致客戶更為謹慎。美國限令應為主因。

中國股市在政府祭出降準、降息等多項政策刺激後，迅速且大幅上漲，近期則進入漲多拉回的整理區間，後續觀察重點除了政策延續性與效益外，重點還是經濟能否真的邁向復甦，台灣與中國連動度相對較高的個股，再次失去動能。

日股在新首相石破茂表示，當前經濟尚未對進一步升息做好準備之後，近日已彈升至四萬點關卡附近，日圓也回貶至接近一五○兌一美元。

台積電ＡＤＲ已創新高，今年來漲幅將近九成，將挑戰二○○美元的整數關卡，台積電漲幅也超過八成，股價重返千元再次讓指數變成台積電的形狀，且即將舉辦法說會，除了第三季財報、第四季財測與明年展望與景氣等基本數據之外，市場焦點還包含先進封裝產能擴充計畫、資本支出、先進製程進度、記憶體廠基礎裸晶、與各國際大廠合作狀況與展望等。

聚焦財報與展望

目前台積電占加權指數比重約三七％，加上千元以上以每五元為一個升降單位，台股盤中走勢基本就是台積電的形狀，然而，台積電九月營收二五一八．七三億元，月增○．四％、年增三九．六％，創下歷史次高，加上七月的歷史新高，第三季單季達七五九六．九二億元、年增三九％，超越財測預期且為單季歷史新高。在法說會召開前夕，多家機構調高目標價與評等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2322期精彩當期內文轉載》

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