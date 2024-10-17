「國巨座無虛席」後第2案！證交所：翔耀重訊有廣告嫌疑罰10萬元

▲證交所對翔耀公司併處以違約金新台幣10萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

翔耀（2438）日前發重大訊息，經證交所發現，除了對子公司監督管理未依照規定辦理，9月30日發布的重訊不但延遲、甚至揭露內容不完整，且重訊內容還有類似廣告宣傳文字描述，因此併處以違約金新台幣10萬元；這是繼國巨公司違反申報規定「重訊有廣告文字」後，第二案被證交所處罰。

今年7月，翔耀攜手是方電訊（6561）、美超微（Super Micro）宣布要成立「台灣AI算力中心」，但證交所卻發現，翔耀子公司勁耘公司2023年12月辦理監控設備買賣時，經查翔耀對子公司的監督與管理核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理情事。

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此外，翔耀公司9月19日董事會決議採購機器設備一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，但是翔耀公司延遲至9月30日發布重大訊息，揭露內容不完整，且重訊內容還有類似廣告宣傳文字描述，已違反重訊處理程序。

綜合以上兩點，證交所依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」及「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，對翔耀公司併處以違約金新台幣10萬元，並函知翔耀公司嗣後應確實依規定辦理。

▲翔耀重訊內容有類似廣告宣傳文字描述，被證交所開罰。（圖／記者楊絡懸攝）