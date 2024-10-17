陽明海運將新闢2組歐洲-地中海快線　滿足歐洲地區成長需求

▲陽明海運將新闢2組歐洲-地中海快線。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2208)今（17）日宣布為持續強化歐洲、地中海區域網絡，將於明年1月開闢西北歐至愛琴快線服務(North Europe-Aegean Express，簡稱“NEA”)、以及西北歐至黎凡特快線服務(North Europe-Levant Express，簡稱”NEL”)，提供更加綿密且快速的航線網絡，以滿足歐洲地區市場成長需求。

這兩條航線與亞洲籍船公司聯營的歐地區間航線，NEA航線將連接歐洲及愛琴海地區，以4艘船舶提供優質的28天巡航週班服務。航線靠港順序為：倫敦門戶港(London Gateway)–安特衛普(Antwerp)–鹿特丹(Rotterdam)–比雷埃夫斯(Piraeus)–伊斯坦堡(Istanbul)–蓋布澤(Gebze)–蓋姆利克(Gemlik)–阿利亞加(Aliaga)–比雷埃夫斯(Piraeus)–倫敦門戶港(London Gateway)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NEL航線則將為客戶帶來歐洲往返黎凡特地區具競爭力之快捷服務，共4艘船舶提供28天巡航之每週固定航班服務。航線靠港順序為：倫敦門戶港(London Gateway)–鹿特丹(Rotterdam)–漢堡(Hamburg)–安特衛普(Antwerp)–亞歷山大新港(El-Dekheila)–達米埃塔(Damietta)–梅爾辛(Mersin) –倫敦門戶港(London Gateway)。

陽明海運不斷優化航線網絡，增進營運品質及效能，提供客戶更可靠、完善的運送服務。更多航線資訊請參考陽明海運公司網站(www.yangming.com)或洽陽明海運業務團隊。