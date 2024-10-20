英特爾Lunar Lake、Arrow Lake來了！　攜11家夥伴大秀AI PC

▲英特爾在台亮相新一代Intel Core Ultra處理器與最新AI PC。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾本周在台亮相新一代Intel Core Ultra 200V系列處理器（Lunar Lake）與Intel Core Ultra 200S系列處理器（Arrow Lake），並展示基於最新平台所打造的筆記型電腦、主機板，以及桌上型電腦。

英特爾同時邀請宏碁、華碩電腦、華擎、BIOSTAR映泰、戴爾科技、技嘉、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等11家合作夥伴共襄盛舉，共同推動AI PC的發展與應用。

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英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示：「英特爾新一代Intel Core Ultra處理器的推出象徵著終端運算裝置的重大突破，透過大幅提升筆記型電腦及桌上型電腦的運算效能、強化耗能表現，帶來更好的使用體驗與釋放終端AI潛力。為落實AI無所不在的願景，英特爾除致力開發更優異的平台外，更與生態系夥伴緊密合作，共同加速AI在終端市場的發展，豐富AI從軟體到硬體的跨領域應用與實踐。」

Intel Core Ultra 200V系列處理器為有史以來最高效率的x86架構運算平台。該系列處理器的CPU、GPU與NPU整體平台算力高達120兆次，能夠以極低的功耗完成高效且複雜的AI運算，搭配一系列電源管理與相關技術，可滿足全天電池續航力，為AI PC市場帶來革命性的進展。此外，透過英特爾領先的Foveros先進封裝技術，並採用內裝記憶體，將記憶體整合至處理器封裝內，可提供更強大的繪圖、AI運算與多媒體處理能力，加速資料存取並降低延遲與整體系統功耗。

Intel Core Ultra 200S系列處理器為英特爾首款AI PC桌上型處理器，搭載高達8個新一代桌上型電腦效能核心（P-Core），以及高達16個新一代效率核心（E-Core）。相較上一代產品，其多執行緒工作負載的整體效能提升達14%1。透過新的NPU，進而滿足全新的AI遊戲和創作應用，相較於市面上的旗艦型處理器，在支援AI的創作者應用程式中，效能最高可提升50%。與市面上旗艦型處理器2相比，遊戲效能更能提升高達28%。憑藉最新的英特爾核心和效率創新技術，Intel Core Ultra 200S系列處理器進而實現顯著的功耗降低，在日常應用中1，功耗最多更可降低達58%。

英特爾也首度展示專為Intel Core Ultra處理器與Intel Arc獨立顯示卡所提供的AI開源軟體AI Playground，協助用戶簡化AI運用的安裝流程。AI Playground提供從文字生成圖像，原始圖像編輯、調整、修復或圖像增強，以及可用於智慧機器人的問答等多項生成式AI功能，提供一站式的AI服務。進階用戶更可採用自己的AI模型搭配AI Playground，調整設定讓AI Playground執行個人化的運算需求。因所有的運算無需網路即可在終端執行，可確保使用者資料安全性與控制權，同時提供使用便利、高度彈性、個人隱私與開放來源等多種優勢。

英特爾本次邀請了11家生態系夥伴共同探索新一代Intel Core Ultra處理器與AI PC的未來發展潛力。為了加速AI PC的發展，英特爾於2023年年底發布全球AI PC加速計畫，與全球上百家獨立軟體供應商（ISV）與獨立硬體供應商（IHV）緊密合作，目前已經推出超過300個AI軟體與功能、超過500個模型最佳化，打造強大的個人助理、音訊效果、內容創作、遊戲、資安、串流、影像協作等AI應用解決方案，建立最廣泛的AI PC生態系。