台股漲433點！外資買超566億元「史上第5大」　回補台積電3.4萬張

▲台股收盤上漲433.43點，終場以23,487.27點作收，成交量4,849.22億元。（圖／ETtoday資料照）
記者楊絡懸／台北報導
台股18日收盤上漲433.43點，漲幅1.88%，終場以23,487.27點作收，成交量4,849.22億元；其中，三大法人自營商買超96.59億元，投信賣超7.88億元，外資及陸資則買超566.21億元並創下歷史第5大紀錄，合計買超654.92億元。
觀察外資籌碼動向，買超最多前三名是群創（3481）5萬5,323張、台積電（2330）3萬4,398張、元大台灣價值高息（00940）3萬1,110張；賣超最多前三名為聯電（2303）4萬3,959張、三商壽（2867）1萬6,137張、華通（2313）8,919張。
▲「外資買超金額」前十高歷史紀錄。（圖／記者楊絡懸製表）
就外資買賣超統計來看，買超前十名個股分別為群創、台積電、元大台灣價值高息、新光金、中信金、國泰金、富邦金、長榮航、玉山金、元大金；賣超前十大則是聯電、三商壽、華通、凱基美國非投等債、台新金、聯鈞、毅嘉、聯茂、新興、金寶。
市場呈現漲多跌少態勢，在上市個股中，今天漲幅前5名個股為日勝化（1735）、迅得（6438）、大銀微系統（4576）、鼎固-KY（2923）、佐登-KY（4190）；跌幅前5名為大立光（3008）、立積（4968）、眾達-KY（4977）、佰鴻（3031）、正達（3149）。
另觀察科技股表現，權值王台積電（2330）最終上漲50元，漲幅4.83%，收盤價1,085元；大立光（3008）下跌220元，跌幅8.64%，收盤價2,325元；鴻海（2317）下跌1元，跌幅0.48%，收盤價207.5元；廣達（2382）上漲6.5元，漲幅2.16%，收盤價307元；台達電（2308）上漲10元，漲幅2.55%，收盤價402元。
台積電第三季業績亮眼、第四季展望樂觀優於預期，盤中股價一度飆上1,100元創新高，加權指數也一度大漲逾650點，差點寫下新歷史排行紀錄；不過終場轉弱，最終收斂漲勢，僅上漲433.43點，漲幅1.88%，收在23,487.27點。
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