中信金購併案未申請暫停交易 遭罰100萬元

中信金（2891）在8月20日召開臨時董事會決議併新光金（2888），但中信金未依規定事先申請暫停交易，遭證交所處罰100萬元。

台股漲433點！外資買超566億元「史上第5大」 回補台積電3.4萬張

台股18日收盤上漲433.43點，漲幅1.88%，終場以23,487.27點作收，成交量4,849.22億元；其中，三大法人自營商買超96.59億元，投信賣超7.88億元，外資及陸資則買超566.21億元並創下歷史第5大紀錄，合計買超654.92億元。

台積電股價登峰 4檔低於30元科技股ETF「積」會來了

台積電（2330）股價在昨（17）日法說優異財測下帶領台股大盤向上續攻，盤中勁揚超過4%，今（18）日一度衝上1100元新高點，連動多檔台股科技型ETF價量齊升，富邦科技(0052)漲幅逾2%最猛，但股價高達195元，想買含「積」量高ETF，包括國泰台灣5G+ (00881)、新光臺灣半導體(00904)、中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)等4檔科技型ETF今日也全面走揚，但股價不到30元反有利入手。

外資一片看好台積電 目標價最高喊到1600元

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日法說會繳出超優異成績單及樂觀展望後，多家外資也紛紛出具最新報告，其中目標價最高已經喊到1600元，但就算最低也都有1320元，和今日股價1100元都還有200元以上成長空間。

大立光法說會大利空 股價崩跌快9％「一張慘賠22.5萬」

大立光（3008）17日舉行法說會，不過董事長林恩平釋出最新展望，坦言第四季需求不好，也讓今日股價大跌，盤中最低來到2310元，下跌225元，跌幅達8.84%，持股一張等於大賠22.5萬元。

破紀錄！172萬人搶申購星宇航空 中籤率僅2.32％

星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾172萬筆，中籤率僅2.32％，將於10／21抽籤，為今年唯一破百萬筆上市申購案，也創下史上紀錄，凍結近700億資金。

台銀黃金存摺衝2801元天價 砸10萬進場賺近4萬

受惠國際金價持續攻高，台銀黃金存摺今（18）日第一盤掛牌賣出價就飆上每公克2801元歷史新高，若在去年12月砸10萬元進場買入，至今賺3.86萬元。

法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高 市值達28.52兆元

就在17日法說會繳出超優異成績單及樂觀展望後，台積電（2330）今日股價飆出新高，早盤一度來到1100元，上漲65元，漲幅達6.2%，市值也飆升至28.52兆元。

台積電遭美調查賣給華為AI晶片 公司澄清「遵守所有法規」

根據外媒《 The Information 》報導，美國商務部正在調查台積電是否為華為製造人工智慧或智慧型手機晶片，違反美國出口規定，不過台積電則表示，公司致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制，並維持出口系統以監控和確保合規。

三商壽前三季轉盈EPS 0.52元 股價反跌重挫逾4%

三商壽（2867）公布前三季財報自結稅後淨利為26.9億元，擺脫去年同期虧損命運，每股稅後盈餘0.52元，淨值為440億元，較去年底增加40.6億元，淨值比為3.15%，較去年底增加0.18%。目前總資產達1.6兆元，較去年底成長5.4%，今（18）日股價呈現利多不漲的格局，跌幅逾4%，最低觸及7.03元。