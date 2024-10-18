減班奏效、SCFI本周僅跌0.02%　但美東線跌逾一成　

▲美東線本周運價跌逾一成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(18)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2062.15點，跌0.42點，微跌0.02%，接近平盤，主要漲在波斯灣、澳洲等次要航線，歐美線都有下跌，其中美西線微跌0.08%，但美東線下跌10.53%，攬貨業指出，本周運價接近平盤主要靠船公司減班控艙，月底前美東線有進一步減班，可望穩住運價並有利11月漲價。

市場進入淡季，運價易跌難漲，但船公司積極控艙穩住運價，本周除了波斯灣與澳洲運價有上漲21%與3.05%，第四季是東南亞航線旺季，運價上漲7.97%。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1950美元，下跌90美元，跌幅4.41%，地中海線每箱2312美元，下跌57美元，跌幅2.41%，美西每大箱(40呎櫃)4726美元，下跌4美元，跌幅0.08%，美東每大箱4969美元，周跌585美元，跌幅10.53%。

波斯灣線每箱運價1193美元，周漲207美元，漲幅20.99%；南美線(桑托斯)每箱運價6235美元，周跌106美元，跌幅1.67%；東南亞線(新加坡)每箱運價420美元，周漲31美元，漲幅7.97%。