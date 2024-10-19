地緣政治風險緩解！國際油價收黑 周線跌幅寫1年最大

油價今天下跌，周線跌幅為1年以來最大，因為美國重啟旨在終結中東衝突的行動，此外，中國原油需求下滑。 紐約市場西德州中級原油的11月期貨價格下跌2.1％，收在每桶69.22美元。

護國神山難撼動！ 謝金河：台積電告訴大家的4件事

被稱為「護國神山」的台積電（2330）周四法說端出財報驚艷四射，股價表現在台股和美股都創下佳績，財信傳媒董事長謝金河今（19）日在臉書上發文表示，從台積電告訴大家4 件事，市場質疑毛利率被海外設廠吃掉，事實是跳升到不得了數字；AI（人工智慧）賽道，台積電把對手遠拋在後；矽盾時代，台積電角色不可限量；與ASML（艾司摩爾）命運會更加緊密結合。

台版COP臺灣氣候行動博覽會 「國泰永續識務所」限時登場

國泰金控（2882）攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署及交通部中央氣象署，共同舉辦第四屆「2024臺灣氣候行動博覽會」。今年國泰展區以「勇敢淨零，共創更好」為主軸，將知識性臉書專頁「國泰永續識務所」實體化，藉由互動方式解析永續關鍵字與議題，讓永續概念走入日常生活。

OLED顯示器2024年出貨上看144萬台 年增率達181%

根據TrendForce最新研究，OLED顯示器市場今年再添生力軍，新型31.5吋OLED加入市場戰局，各家面板廠透過產品規格提升及差異化，加上數家電競品牌積極開案搶市，2024年OLED顯示器出貨量上看144萬台，預估年增率將高達181%，看好未來幾年出貨量有望維持高成長。

Q4傳統旺季到！ 專家點名5檔個股擁最強題材

9月營收開獎後，就可以來估算Q3財報了。在熱熱鬧鬧的Q4之前，先卡位具基本面的熱門題材。不過Q4既是傳統旺季，今年還多了降息可發揮，AI也隨時一言不合就噴出，要怎麼選呢？

SCFI連8黑跌幅收斂 美東船班延誤價格估再修正

美東罷工結束、中國十一長假出貨量增溫，運價持續修正，最新一期的SCFI運價指數雖連續8周下滑，但本周跌幅大幅收斂，僅下跌0.42點或0.02％至2062.15點，幾乎已經止跌，4大航線中僅美東線跌幅最大，其餘都逐漸回穩。

證交所攜手勤業眾信會計師事務 推動優質企業上市

證交所攜手勤業眾信聯合會計師事務所，共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，協助更多優質企業加入臺灣資本市場行列，本次邀請上市公司望隼科技董事長（4771）黃修權分享申請上市經驗，並邀集來自資訊軟體、電子科技、綠電儲能等各具創新性與成長潛力之企業參與交流，在熱烈互動中，活動圓滿結束。

全盈支付寵物通路「今年擴增8.9倍」！搶600億元毛小孩經濟

全盈+PAY今年寵物相關通路店家數較去年同期成長8.9倍，且類型更為多元，包含美容沙龍、精品文創、餐廳和醫院等。全盈支付總經理劉美玲表示，現代人愈加重視毛孩們的飲食、健康及醫療照護，相對願意提高支出預算。

降息2碼後股市再創高、美元也快速反彈！美債表現卻不怎麼樣？

正式進入降息循環，美債為什麼還是沒有起色？財經專家李其展分析，市場與聯準會都在追蹤「這數據」，來判斷是預防式降息或是衰退式降息。或許現在是個好的佈局點，但想從債券來賺大錢，可能誤會了什麼。

碳費開徵收入60億 彭啓明：地方政府依計畫補助

環境部長彭啓明17日在環境部召開臨時記者會，針對碳費相關議題進行說明。他強調，依據《氣候變遷因應法》，碳費收入將進入「溫室氣體管理基金」，用於補助地方政府。然而，根據《財政紀律法》規定，不得訂定固定的經費額度或比例，因此無法承諾具體的分配金額。彭啓明進一步解釋，「碳排放」與「空氣污染」不同，碳費主要向排碳大戶徵收，這些資金將優先用於需要調適氣候遽變的區域，而不是單純依照課徵碳費較多的地區來分配。