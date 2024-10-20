日本物價超便宜！居酒屋「肉串150日圓」　他嘆：台灣賣台幣120元

▲原PO抱怨台灣物價貴。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

不少人覺得國旅價格昂貴，出國玩CP值更高，只要有機會旅遊，就會想要飛出國玩，一名網友表示，日前跟女友一起去日本關西旅遊，發現日本的物價超便宜，居酒屋的肉串一份150日圓（約新台幣32元），台灣居酒屋的肉串一份120元，「台灣真的直接日幣1比1轉來賣」。

有網友在Dcard發文，日前和女友一起去關西旅遊，在當地吃喝玩樂，留下許多美好回憶，以前常聽別人說「日本人收入高、物價高」，但實際去過一趟，發現台灣很多東西都賣得比日本貴。

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他提到，在當地去幾間非觀光客導向的居酒屋，看了一下菜單，「真的映證了曾經聽說的，台灣的居酒屋是日幣直接一比一轉過來賣的說法」，一串肉串在日本的價格是150日圓，但在台灣，一串肉串售價120元，「讓見識少的小弟真的震驚了！」

貼文一出，網友紛紛表示，「台灣的東西真的貴到不明所以，收入沒那麼高，物價跟房價卻高得驚人，我也是出國後，發現台灣真的很糟糕，只能說台灣還有非常長一段路要走」、「這是真的，台灣餐廳都已經比日韓還貴了，雖然我很愛台灣但台灣真的要更進步，薪水比較低，物價和房價車價都比別人高」。

不過也有網友指出，「反過來說，手搖店在國外做不是也貴的要死？」「看吃什麼吧，日本如果賣永和豆漿的東西價格一定也遠超台灣啊」、「日本珍奶中杯一百多」。