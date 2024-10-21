有機會搶「輝達B300供應商」！嘉澤股價衝1760元　寫近4個月新高

▲嘉澤端子於1986年成立於台灣基隆市，受惠於AI伺服器商機，備受市場矚目。（圖／翻攝自嘉澤官網）

記者楊絡懸／台北報導

嘉澤（3533）喜迎新平台升級商機，美系外資也於最新報告中指出，有機會成為輝達NVIDIA Blackwell GPU B300插槽的第二供應商，重申「加碼」評等，目標價由1,850元調高至1,860元，激勵嘉澤21日股價大漲，最高來到1,760元，上漲110元，漲幅達6.7%，站上近4個月高點。

美系外資指出，嘉澤第三季營收80.56億元，不但單季營收歷史新高，也首度突破80億元大關，加上產能利用率及新產品組合的增加，預期第三季毛利率也維持高檔，預估毛利率增至52.6%，淨利達24.77億元，高出市場預期10%。

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至於第四季，美系外資認為可能持平，儘管伺服器需求出現反彈，但第三季過後的PC動能將變得較為放緩，因此預期第四季營收落在80.21億元，與第三季差不多，但年成長將見到22%；就毛利率來看，應可再成長至53.1%，淨利約23.79億元，高出市場預期5%。

值得注意的是，美系外資強調，「GPU插槽」可能是嘉澤新的中、長期機會，輝達正在尋求為即將推出的 Blackwell GPU B300採用插槽設計，從GB300開始計畫於2025年中期開始增產，「我們認為輝達將需要第二家供應商，可能是嘉澤贏得此機會，因為嘉澤目前是全球主要的CPU插槽供應商。」

有鑑於此，美系外資看好嘉澤受惠於AI伺服器相關產品的機會成長，包括嘉澤的UQD已獲終端客戶驗證、新平台應用CAMM2及GPU插槽的新興成長動能，將挹注明後年利潤，決定調高嘉澤目標價至1,860元，並重申「加碼」評等。