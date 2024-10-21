長榮航攜手空巴永續飛航　砸百億美元引進33架新機、減少25％燃油

▲長榮航空總經理孫嘉明、空巴民用飛機業務首席執行官Christian Scherer。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）今日與空中巴士（AIRBUS）共同舉辦「攜手永續飛航」活動，長榮航空去年底和空巴簽約，引進33架最新一代客機，新機比舊機可減少25％燃油消耗及二氧化碳排放量，雙方也更緊密合作，簽訂永續協議，朝向2050年淨零碳排目標邁進。

長榮航空總經理孫嘉明表示，去年12月就決定斥資百億美元，訂購33架最新一代空中巴士飛機，是台灣航空史上最大的一筆訂單，包含18架A350-1000及15架A321neo，新機較舊款機型可減少25％燃油消耗及二氧化碳排放量，主要是配合公司發展，需要引進這些機型，雙方也對未來永續飛航有進一步想法，因此有機會促成雙方更進一步合作。

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孫嘉明指出，A350-1000是現在最節能環保舒適的機型，目前雖然有供應鏈的問題，但空巴都很協助，以目前空巴給的時間，預計2027年Q1會交機，將放在長程航線、尤其是北美線上執飛；A321neo則預計2029年交機，會放在區域航線上。

孫嘉明也說，未來全球航空產業趨勢，節能減碳與客艙舒適度被視為未來新一代主流客機的重要因素，新的機型除了可節省燃油外，客艙舒適度也會大幅提升，航空業發展也面臨轉型關鍵，長榮航跟空巴有緊密合作，透過雙方協助，在創新的技術跟營運優化上能確保長榮航是正確走在淨零道路上，2050年達到淨零碳排。

長榮航去年8月使用混合比例40％永續航空燃油，執行羽田飛往松山的首次客運航班任務，奠定添加永續航空燃油的領先地位；與化石燃料相比，永續航空燃油在生命週期中的碳排放量平均可減少80％，目前所有空中巴士飛機均可使用50％永續航空燃油，未來目標是2030年所有空巴飛機都能以100％永續航空燃油運行。

長榮航9月合併營收為173.6億元，年增5.83%，其中客運營收為105.6億元，貨運營收為47.6億元；累計今年前3季合併營收為1644.5億元，年增12.41%，寫同期新高。