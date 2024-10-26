「製鞋新兵」搶下中國最大運動品牌訂單　他曝關鍵原因

▲中傑董事長劉安哲與總經理劉佑軒積極佈局中國內需市場，減低中美貿易戰的影響。

圖文／鏡週刊



已有41年歷史的中傑投資控股是台灣鞋業王國的其中一員，和許多台灣製鞋廠一樣，他們1980年代在台灣萌芽，1990年代因人力成本西進中國設廠，但中傑卻是少數在中美貿易戰後依然留在中國深耕的台資鞋廠，只因他們做對了幾件事，無論局勢如何變，都能照樣接單。

中傑投資控股（下簡稱中傑）創立41年，客戶包括New Balance、中國最大運動品牌「安踏」旗下FILA、中國第三大運動品牌李寧，以及英女王最愛皮鞋品牌Clarks、中高端皮鞋品牌HUGO BOSS等，2023年年營收227億元，在中國、越南皆設有工廠。

自2018年中美貿易戰後，關稅增加，許多設廠中國的鞋業快速出走東南亞，但中傑不但早在2014年設廠越南，也沒有在中美貿易戰後縮小中國廠規模，董事長劉安哲透露關鍵在於，「我們在2018年開始接觸中國運動品牌，找到了安踏，他們剛好要轉型升級，找比較優質的供應商。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲FILA老爹鞋爆紅後，銷量一路成長，現也成中傑第二大客戶。（中傑提供）

安踏為中國第一大運動品牌，擁有FILA在中國、香港、澳門、新加坡的商標使用權和專營權，它也將FILA定位在輕奢運動品牌，價位落在2500元到5000元間。劉安哲分析，「陸廠價格很競爭，但是安踏選擇找台廠，代表他們看中的並不單純只是價格，中傑絕對不是最便宜的鞋廠，但是我們CP值很高。」

▲李寧為中國第三大運動品牌，中傑也是供應商之一。（中傑提供）



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

【頭家開講】他砸一億PK其他NB代工廠 成功多產千萬雙鞋

【叛逆二代PK大廠番外篇】鞋廠受人幫助才創業 現在員工有難立刻幫

【頭家開講】鞋二代搞叛逆 年收竟翻4倍破200億元 中傑投資控股董事長劉安哲專訪