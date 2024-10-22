台股ETF將破千萬人！債券型續創新高　「兩高一低」這樣挑

▲台股22日午盤加權指數來到23,424.58點，下跌117.95點，跌幅達0.50％。（示意圖／黃威彬設）

圖文／CTWANT

台股22日午盤加權指數來到23,424.58點，下跌117.95點，跌幅達0.50％。台股ETF受益人數上一周已來到近992萬人，將邁向千萬人大關；其中，存股族加碼「含積量」（台積電）成分股高的市值型ETF之外，持續加碼債券ETF，法人觀察以長天期美債ETF與投等債ETF為主流。

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中信投信基金經理人張圭慧表示，在台積電公布9月營收達成第3季財測高標，毛利遠超法人預期，法說會亮眼，凸顯先進製程仍供不應求，也激勵股價領先大盤再創新高，「買台積電」成為市場投資人主流共識，因此「含積量」高的市值型ETF異軍突起。

同時，債券ETF上周受益人數來到202.9萬人續創新高，今年以來債券ETF受益人數增加88.7萬人，增幅高達77％，穩居三類ETF之冠，而長天期美債ETF、投資等級債ETF仍是最熱門標的。

儘管聯準會已降息兩碼，但近期美國十年期公債的殖利率不降反升，新加坡大華資產管理預期，美國十年期公債殖利率在年底前將維持在3.8％至4.3％間，市場關注「高票息」、「高品質」與「低入手價」兩高一低的債券商品入。

00948B中信優息投資級債經理人呂紹儀表示，長天期債券利率敏感度高，於降息循環期間表現最為出色，其中高評級公司債因有信用風險溢酬，利率較公債高，收益也優於公債，可考慮利用降息循環初期布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時亦可分批布局長天期美債ETF。

00959B大華投等美債15Y+經理人郭修誠則認為，預期到2025年底前還有4至6碼降息空間，儘管美國大選前政見發表將可能影響市場表現，但從技術面來看，10年期美國公債維持在高原區，意味者長期收益率上升，提高長天期債券市場的吸引力，成為美國大選前動盪的支撐點。

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