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房地合一稅單季貢獻國庫逾218億　14大地雷一表看

▲▼看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房地合一稅上路9年，財政部統計發現，光是這條稅目在今年第2季就貢獻國庫逾218億元，南區國稅局整理出14大報稅常見錯誤，呼籲民眾買賣房屋時要特別小心不要踩到，橫生糾紛。

▲▼房地合一稅地雷。（圖／南區國稅局）

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▲房地合一稅地雷。（圖／南區國稅局）

南區國稅局提醒，房地交易日的認定，原則以房地完成所有權移轉登記日為準，但如該房地係遭法院強制執行拍賣，則以拍定人領得權利移轉證書之日為準。

另外，個人出售與他人共有之房地持分時，如房地係因繼承、受遺贈或受贈而取得者，要特別留意應按各自之取得原因及時點，分別判斷是否應辦理個人房地合一所得稅申報。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收暴增，也反映房價從2016年後出現一大波漲勢，若從房地合一稅最普遍的狀況來看，20%的稅率應該是普遍最能被接受的稅率，也就是持有滿5年後釋出的機會最高，由於房價大漲過後，屋主可能面臨高額的房地合一稅負，因此可能會利用重購退稅或自住滿6年的400萬免稅額度節稅，但因為節稅效益頗大，難免會成為國稅局關注的對象，應該要充分了解相關的稅賦優惠規定。

統計顯示，今年第二季房地合一件數達3.7萬件，件數年增22%，單季貢獻國庫金額則高達218.78億元。

若細看繳納件數增加最多的適用稅率是10%，高達969件，較去年同期301件增逾2倍，雖然平均繳納的稅金為32.8萬元，不過應多是適用400萬免稅額度後，剩下繳納10%的稅負，回推不動產可能平均增值728萬元。

至於件數最多的是20%的稅率，今年第二季達1.25萬件，年增30%，平均繳納稅金為81.4萬元，回推獲利金額達407萬元，至於短期交易也有19.7%案件數適用45%稅率，持有時間在兩年以內，另外房地合一稅35%的占比也有21.9%，持有時間在2~5年，在房價大漲後，短期交易的比例並不低。

比較特別的是，全台房價大漲的狀況下，還有將近20%的比例不用繳納房地合一稅，可能與自住房地持有並設籍滿6年出售，400萬免稅額購除後無獲利，或者短期出售扣除成本與費用後，帳面上沒有獲利有關。

關鍵字： 房地合一稅自用住宅重購退稅

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