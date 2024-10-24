快訊／台積電漲10元至1070　台股開盤大漲112點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（24日）以23446.64點開出，指數大漲111.88點，漲幅0.48％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1070元，漲幅0.94％；鴻海（2317）下跌1元至215元；廣達（2382）下跌2元至315元；陽明（2609）下跌0.2元來到68.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.07元至9.66元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌409.94點或0.96％，收在42514.95點；標準普爾500指數下跌53.78點或0.92％，收5797.42點；那斯達克指數下跌296.48點或1.6％，收在18276.65點；費城半導體指數下跌59.34點或1.14％，收5131.37點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42514.95
|▼409.94
|▼0.96%
|S&P500
|5797.42
|▼53.78
|▼0.92%
|NASDAQ
|18276.65
|▼296.48
|▼1.6%
|費城半導體指數
|5131.37
|▼59.34
|▼1.14%
資料來源：證交所
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