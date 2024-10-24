幫台灣留住200兆財富　金管會彭金隆曝首步「法規鬆綁」

▲金管會主委彭金隆。（巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會主委彭金隆今（24）日以「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為」赴立法院進行專題報告，彭金隆表示，台灣民間財富是非常有優勢，約有200兆元，法規鬆綁50條相關法規是第一步，希望打造亞洲資產管理中心，長期穩定資金，實質投資台灣。

立委吳秉叡質詢為何選定高雄設置「產管理專區」？彭金隆回應，高雄市政府三年來積極提供多個誘因，在新灣區、自由貿易港、國際港、南北平衡等特色，都是設置亞洲資產管理中理想地方，有專區才會形成聚落，以鄰近日本為例，北海道的札幌是以綠色金融為主的金融園區，福岡則是提出和高科技相關的新創園區，透過不同金融專區，能創造更多非不動產投資的標的出來。

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立委李坤城也質詢什麼要去高雄，不留在台北、新北市，誘因何在？彭金隆強調，高雄只是一個起點，它有自由貿易港區，跟幾個金融機構談了2~3年，也有提供行政優惠措施。

台灣成立亞洲資產管理中心是否面對地緣政治壓力，立委林德福引用前經濟部長王美花所說的「先天困難」，詢問彭金隆地緣壓力是否存在？

彭金隆分析，在此壓力，台灣仍有自己有特色的產業，新加坡是以資金流動的資產管理，台灣有有先天優勢來彌補其劣勢，推動亞太資產品很多問題要來克服，包括地方有租稅、匯率、語言，台灣仍可發揮具有任性的金融活動，可展現實力。

