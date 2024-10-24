全台各地稅務局內網當了！　財政部：查調所得就近至國稅局申辦

▲報稅資料照。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部財政資訊中心今（24）日指出，因地方稅內網設備異常服務中斷，已在11點20分緊急修復。民眾如果有臨櫃稅務服務，可先透過財政部稅務入口網線上辦理，另查調所得可就近至國稅局申辦。

目前暫停各縣市地方稅務局(處)櫃檯服務，將於修復完成後儘速通知各縣市地方稅務局(處)恢復正常服務。

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民眾如需全功能櫃檯申辦稅務服務，可透過財政部稅務入口網線上辦理；另財產及所得查調部分可就近至國稅局申辦。