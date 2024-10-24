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先探／謝金河：台積電撐開台股一片天

圖／先探投資週刊 提供

在ＡＩ浪潮帶動下，七月間科技股紛紛大漲，那個時候，我曾經以「老人與狗」理論提醒大家小心乖離過大的修正，大家記得那時Nvidia分割後最高價漲到一四○．七六美元、TSMC ADR到一九三．四七美元、ASML到一一一○．○九美元、AMD到一八七．二八美元，AVGO到一八五．一六美元，那時美超微（SMCI）最高到一二二九美元，此後這些大漲幅的個股都展開大修正。

文／謝金河

ＡＩ時代贏家愈來愈強

TSMC ADR從一九三．四七跌回一三三．五七美元、Nvidia從一四○．七六跌回九○．六九美元、ASML從一一一○．○九跌到七六七．四一美元、AVGO從一八五．一六跌到一二八．五美元、AMD從一八七．二七跌到一二一．八二美元，最慘的是捲入假帳疑雲的SMCI從一二二九跌到分割後的三七．三美元，股價剩下不到三分之一。

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同樣跟著ＡＩ的浪潮奔馳，最早上岸的台積電ＡＤＲ，接著是Nvidia在二十一日再度締造一四三．七一美元，市值到三．五二五二美元，市值超越微軟，成為世界第二，但同樣的修正調整，有人創新高，也有人創新低，像ASML發布財報，股價又繼續創新低，九月十日最慘跌到七三四．二五美元，這回更慘跌到六七七．一二美元，相較於TSMC ADR、Nvidia再創新高，ASML則頻創新低，這都預告未來市場的發展態勢，在ＡＩ的時代，贏家愈來愈強，從選股的角度來看，長期投資必須尋找真正有競爭力的公司。

先從TSMC及Nvidia來談，這次黃仁勳帶動的ＡＩ革命，得到台積電董事長魏哲家的背書，魏哲家說ＡＩ的需求才剛開始，伺服器ＡＩ處理器今年貢獻的營收將成長兩倍，最令市場感到興奮的是魏哲家預告台積電未來五年好到爆！台積電法說會召開後，TSMC ADR在美國盤中最高到二一二．六美元，股價跳空一度大漲十一％，市值最高到一．一○三兆美元，這一跳升，創下台股市值首度站穩一兆美元的地位，而台灣的台積電也創下一一一○元天價，台積電再度扮演神山的角色。

台積電到一一一○元，也是台股率先創新高的大型科技股，像廣達最高到三四五元、台達電到四三五元、鴻海到二三四．五元、聯發科到一五○○元，目前股價距離高點都還有一段距離，這也代表競爭優勢理論，有競爭力的強者，股價回檔後會率先再度脫穎而出，而弱者可能反向走低，這次ASML、SMCI都是反彈後再創新低的顯例，這代表未來再創新高機率不大。

再看企業核心競爭力，要從法說會上去看端倪，這次台積電法說會掀開謎底告訴大家，第三季的成績單實在太漂亮，台積電第三季淨利三二五二．六億元，ＥＰＳ十二．五四元，前三季淨利七九八五．八八億元，ＥＰＳ三○．八元，從第三季推估第四季，按照往例第四季都是最高的前例，第四季ＥＰＳ可能逼近十四元，全年淨利可能逼近一．一三兆元，ＥＰＳ在四四～四五元之間，從台積電淨利可以進一步推算股價，也就是漲到一一一○元，大約反應了二五倍本益比，接下來看市場要給予多少倍ＰＥ？也許台積電股價會在這裡盤整，如果明年ＥＰＳ可以到五○～六○元，也許區間會再往上調升，這是台灣護國神山的股價路徑。

台積電不易再掉回千元

從股價的大戰略來看，台積電第四季若再傳捷報，股價要回到千元以下可能不容易，那麼台股加權指數回檔區間不會太低，這是台股的憑藉。接下來要看廣達、台達電、聯發科、日月光等業績公告能不能交出更好成績單，其中鴻海第三季營收與去年第四季旗鼓相當，這次公布業績若能超過去年第四季的ＥＰＳ三．八三元，股價有可能繼台積電後再度寫下新高價。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2323期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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