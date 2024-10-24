先探／ＡＩ供應鏈營運再旺好幾年

GB200量產出貨後，ＡＩ出貨動能是否可再延續？大摩及外商操盤人認為，ＡＩ基礎建設終有一天會見到高原期，但不會是在這兩年，ＡＩ多頭仍將續航。

文／林麗雪

ＡＩ出貨好消息連連，Blackwell出貨在即，輝達並大幅提高Blackwell GB200出貨量目標，二○二五年ＡＩ出貨暢旺大勢底定，惟機構法人更關注的是ＡＩ出貨動能是否持續至二○二六～二七年？可喜的是，除了台積電最新法說會給予正向期待外，摩根士丹利從供應鏈確認發現也傾向正向，並呼應台積電董事長魏哲家的全球ＡＩ投資只是剛開始的說法，ＡＩ供應鏈大行情仍有看頭。

ＣＳＰ廠銀彈夠持續投資

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台積電公布第三季業績驚豔市場，更確立ＡＩ發展仍在持續奔馳的軌道上，給市場打了一劑強心針，而在ＡＩ晶片市占逼近百分百的台積電，對包括全球四大雲端服務商（ＣＳＰ）及其他客戶的ＡＩ加速器案件需求自然瞭如指掌，其不僅透露對未來幾年的ＡＩ需求極具信心，並認為ＡＩ投資只是剛開始，動能將持續，這對於供應鏈延續業績成長捎來佳音，也多少振奮了供應鏈。

事實上，根據國內大型機構法人的通路訪查，Blackwell GB200不僅已全面量產，輝達並大幅提高Blackwell出貨量目標，富邦預估，這將使得輝達明年的AI GPU總出貨量預估從五四○萬顆提高至六二○萬顆，緊接著輝達Rubin GPU將接續發表，預期設備需求將在二○二六～二七年跟著浮現，供應鏈已磨刀霍霍，ＡＩ發展一棒接一棒。

ＡＩ需求的延續力，是全球機構法人在確認GB200正式量產後，一直高度關注的投資因子，對此，在台積電法說會後，機構法人也多方面從四大ＣＳＰ廠的資本支出及現金流重新審視。

摩根士丹利預估，二○二五年四大雲端服務商（ＣＳＰ）預計將產生高達一七六○億美元的營業現金流，相信這些持續產生的現金流，將使得全球四大ＣＳＰ廠有足夠的銀彈持續投資ＡＩ資料中心的建置。

雖然摩根士丹利也觀察到，四大ＣＳＰ廠過去幾年在資料中心大舉投資，其折舊費用占總體費用支出比率已明顯提高，從二○一二年的三～七％已上揚至二○二三年的五～十％，隨著ＡＩ伺服器的大舉投入，預料折舊占總費用支出比率將持續成長，至二○二五年將達到六～十四％，創下歷史新高。

但即便如此，今年整體ＣＳＰ廠的ＡＩ資本支出占EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）大約落在四○％，摩根士丹利認為，這顯示超大型資料中心大廠的口袋仍相當深，足以持續進行投資，相信四大ＣＳＰ廠後續針對ＡＩ伺服器的採購仍會相當積極。

主權雲及私有雲需求接棒

此外，日前甫落幕的全球ＯＣＰ（開放運算計畫）大會，研究機構也觀察到，有許多針對ＡＩ演算及企業客戶的ＡＩ設計需求持續浮現，這都在在顯示ＡＩ的需求不僅僅侷限於大型資料中心廠商而已，ＡＩ的拉貨動能很可能持續至二○二五年之後。（全文未完）

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