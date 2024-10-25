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竣邦-KY三箭齊發　明年營運拚雙位數成長

▲竣邦執行長蕭志偉、董事長高振芳。（圖／記者廖婕妤攝）

▲竣邦執行長蕭志偉、董事長高振芳。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

紡織布料供應商竣邦-KY（4442）執行長蕭志偉表示，因應國際紡織產業趨勢與挑戰，公司迅速調整體質、拉升產品力，目前接單能見度已達明年Q1底，並擁有新客戶導入、舊客戶持續滲透、布局越南紅利等3項動能帶動，明年營運可望拚雙位數增長。

蕭志偉指出，當前紡織產業最艱難時期已過，儘管市場需求尚待全面復甦，但具備競爭力的企業，有望在不確定性中率先嶄露頭角；竣邦主要客戶分別為Nike、Canada Goose、Boardriders、BURTON、VUORI、HellyHansen、ATHLETA、Alo等，客戶每年採用竣邦的產品數，由2022年為513件、2023年為559件，預估今年可提升至614件，每年約有雙位數成長，與客戶黏著度明顯增強。

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蕭志偉也說，公司現為多家國際品牌共同研發夥伴，除將持續增加運動休閒品牌的合作比重，並加大對針織產品的研發投入；同時專注於環保可持續材料，和複合功能產品的拓展，以滿足國際品牌的高標準要求。

蕭志偉指出，新客戶訂單動能持續成長，例如新客戶VUORI、Alo、Under Armour和Fanatics的訂單量顯著增加，現有客戶Nike更在疫情挑戰下，締造連續3年的交易增長，積極帶旺公司明後年業績。

縱觀生產基地分佈，目前台灣主要角色為國際接單中心，佔比為10%；越南的產能佔比為30%，中國大陸則擁有60%比重。竣邦目前在越南出貨比重，已從去年低於5%，增長至今年約30%，明年可望提升至35%至40%；公司正通過提升自有產能與外包數量，滿足客戶區域平衡，及供應鏈管理需求。

竣邦9月營收1.4億元，年增8.2%，整體第3季營收2.57億元、年增17.4%，營收穩健成長，反映公司體質優化成果。上半年每股純益為1.6元，創歷史新高，年增率103%。公司表示，未來股利政策將持續維持六至八成的現金配發率，整體而言，公司營運明年穩健樂觀，後年會有更大幅度的上升。

關鍵字： 竣邦紡織供應商增長國際品牌

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