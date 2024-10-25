綠界飆漲停後「反轉直下」！開盤20分鐘墜跌停　鎖在83.4元

▲綠界科技近期股價受投資人矚目。（圖／綠界科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

第三方支付綠界科技（6763）被列入處置股，也就是俗稱「關緊閉」，卻一點不影響強勁漲勢，近9個交易日噴出8根漲停，並飆上96.8元寫股票變更面額後新高；不過25日反轉直下，早盤以87.2元開出20分鐘後，跌停至83.4元。

事實上，綠界科技2021年7月股價曾攻上1,570元高價，並在2022年3月跌破千金股地位，一路下滑至500元、甚至400元以下，直到今年9月9日股價面額1拆10後，股價在46元附近遊走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

令投資人矚目的是，綠界科技近日股價屢飆漲停，近9個交易日亮出8根漲停，衝上96.8元寫變更面額新高。就算被「關緊閉」分盤交易、每5分鐘撮合一次，也關不住漲勢，一路漲到翻倍，如果以10月11日收盤價42.15元計算，漲幅達129.6%。

證券分析師指出，電商基本面確實是正向題材，不過就技術上，綠界科技成交量小、是籌碼進駐而走高的小型個股，反而要審慎觀察，因為一旦攻上高點，反轉時間迅速，幾乎來不及逃，因此建議投資人小量買入。

綠界科技是第三方支付服務，在中小型電商金流市占率高達7成，至少有40萬名商家客戶，由於時序進入第四季電商旺季，交易手續費及營運動能可望增溫到年底聖誕假期；另針對個人用戶推出「綠界Pay」後下載數也有上萬規模，以及同業LINE Pay即將上市而出現比價效應，推升綠界股價也亮眼。

另一方面，綠界科技看好線上線下OMO金流整合，於2022年時以每股50元、近3億元入股精誠資訊（6214）旗下的「精誠金融科技」，取得30%股權成為大股東，經員工認股後，綠界股權稀釋至27.31%。值得注意的是，「綠界小金雞」精誠金融科技即將於12月下旬提出登錄興櫃及一併送公開發行申請，因此也激勵綠界科技股價漲幅。

綠界科技第三季營收4.11億元，年增5.9%，累計前三季營收11.75億元，年增2.53%；今年上半年每股淨利（EPS）9.05元，自結7月、8月稅後淨利0.58億元，年減16%，每股淨利3.14元，下半年將面臨電商旺季，業績可望持續成長。