大谷翔平紀念球買家超狂　優式資本徵15人年薪上看320萬

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

美國職棒道奇隊「二刀流」大谷翔平50轟50盜紀念球，台灣買家「優式資本」負責人劉興漢以折合台幣1.4億元標下。《ETtoday新聞雲》追查104徵才資訊發現，劉興漢不只砸錢買紀念球，對徵才給薪也不手軟，公司現有15個職缺，最高年薪320萬元，相當於一個金控協理或初階副總的行情。

優式資本登記資本額僅1億元，但獲利豐厚，買紀念球所花金額1.4億元超過公司資本額，依該公司自介，運作模式類似於券商自營部門，僅使用自有資金進行操作，不對外募資，獨立開發特有的交易策略，每年交易量相當於一個中型券商所有客人交易量總和，或相當於前三大券商自營部的交易量。

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依照104公開資料，優式資本目前開出15個職缺中，包括策略程式開發工程師、Linux交易程式工程師、WINDOWS AP 開發工程師、交易程式測試工程師、亞太區策略程式開發工程師等多項職缺年薪都上看320萬元，而給薪偏低的人資，年薪「僅」90萬元至160萬元間，也有多人應徵。

優式資本稍早發出聲明指出，優式資本專注投資本業也善盡企業社會責任。這顆破歷史記錄的 50 轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。

另外，優式資本也證實，公司的AI 系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物。未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義。

優式資本也說，很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。