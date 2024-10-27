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洗冷氣年賺5000萬！10產業「未來5年超賺」　這行30年來都不缺訂單

▲▼空調師傅,水電工,冷氣裝修（圖／記者劉維榛攝）

▲洗冷氣一次約1800-3500元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

身兼作家，影像公司老闆的導演李又宗，分享台灣未來5年內，最賺錢的10大產業，包括跨國房地產、二手汽機車、洗冷氣產業、水電裝修、成人產業等等。他分享，曾遇過一名客戶在做洗冷氣服務，公司有10位師傅，一年營業額高達5千萬；此外，二手汽車市場很大，這30年都不缺訂單。

李又宗在臉書發文，從自媒體代操的角度，看待目前最有發展的10大產業。首先是跨國房地產業，許多台灣建商已經跨足海外，尤其是東南亞市場，「這塊的市場不但龐大，而且單價高，客戶出價也不會小氣」。第二是群眾募資產業，雖然不像以前氾濫，但仍可以在短時間內衝高業務量，確保穩定營收。

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另外，二手機車、汽車業也是有獲利潛力的產業。由於台灣機車族群龐大，二手機車的毛利不低，轉單也快，除了買賣外，舉凡改裝部品、維修保養、貸款，都是二手機車業的獲利來源。而二手汽車業則是因為台灣的稅高，加上特殊的超貸文化，所以信用瑕疵跟小白都可以透過某些方式購車，30年來都不缺訂單。

他進一步指出，二手車除了買賣以外，車商還會賺維修保養、料件、周邊商品、洗車包膜打蠟、貸款的利息錢，所以有很多車商其實都非常有錢。

第五項則是水電裝修裝潢業，大學普及化，基礎藍領工人大量減少，「所以這塊早就是賣方市場」。第六項是洗冷氣產業，是這三年來最讓他刮目相看的產業，技術性要求不高，也不需要證照，洗一台冷氣大約1800元到3500元不等，「我曾經有個客戶，公司只有10來名師傅，一年可以洗出4、5千萬的營業額，非常嚇人」。

第七項是成人產業，除了成人片以外，連同線上寫真、實體活動、周邊商品、情趣用品都算，很多演員光靠寫真年收已達數百萬以上。第八項是美業，包括醫美、美髮美甲、精油芳療等等，未來人們對「容貌焦慮」只會越來越嚴重，「這就是這個時代的悲哀，也是這個時代的商機」。

第九項是八大產業，男模會館、酒店行業、招待所、當鋪這一類產業，比起一般行業都有層神秘感，所以裡面很適合做老闆或是經理的個人IP。最後一項則是身心靈產業，算命卜卦、身心靈療程會是一個大幅發展的產業。

關鍵字： 導演台灣產業賺錢商機未來五年

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