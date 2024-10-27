台積電10高層身價飆破10億　張忠謀資產破千億成最大贏家

▲台積電創辦人張忠謀（前排左2）身價破千億，與夫人張淑芬（前排左3）牽手現身運動會受到員工熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）本月股價創1100元新高，創辦人張忠謀在運動會上以「再創奇蹟」形容公司表現。而依照證交所最新資料，現有台積電高階主管中已有10人身價飆破10億元大關，退休員工中，則以張忠謀身價破千億居最大贏家。

由於台積電入列千金股後，每張市值衝破100萬元，百張以上身價即可破億元，按集保統計，至10月25日為止，因持有台積電成為億萬富豪的股東共有5787人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電25日收盤價為1065元，若與證交所公告至9月為止高階主管持股資料比對，台積電董事、副總級以上高階主管對台積電持股逾千張以上者，共有10人身價已破10億元。

台積電董事長魏哲家目前持有6392張，市值68.08億元、張忠謀「戰友」台積電董事曾繁城持有2萬9472張，市值313.88億元。

另外，台積電人資資深副總何麗梅手握4414張股票，市值47.01億元、執行副總經理暨共同營運長秦永沛4932張，市值52.54億元、資安長林錦坤1萬2660張，市值134.83億元、營運／廠務副總莊子壽2608張，市值27.78億元、研究發展與特殊技術副總經理游秋山1709張，市值18.21億元、財務資深副總經理暨財務長黃仁昭1660張，市值17.68億元、企業策略發展資深副總羅唯仁1363張，市值14.52億元、執行副總暨共同營運長米玉傑1016張，市值10.82億元。

由於張忠謀在2018年6月、台積電每股229元時退休，當時他持股高達12.5萬張，若一股未賣，張忠謀身價已來到1332.7億元；而今年退休的台積電前董事長劉德音也曾以「還不算太貴」形容台積電股票，劉德音退休時名下持有1萬2913張台積電股票，若未賣出，如今市值高達137.52億元。