741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

▲信用卡示意畫面（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

年底清呆卡整頓潮再起，2銀行共千萬卡友權益受出現變動，其中發卡量高達741萬張的國泰世華銀公告，將於明年起更新信用卡條款，持卡人核卡後連續一年(含)以上未開卡或無消費，並經銀行評估有風險或安全考量疑慮下，暫停持卡人使用卡用卡權利或強制停卡。

國泰世華銀強調，停卡前，銀行會在60天前事先通知或催告，且持卡人無法釋明正當理由，得降低持卡人之信用額度、調整循環信用最低應繳比率或金額、變更約定結付幣別為台幣（外幣換匯授權貴行依變更約定結付幣別為新臺幣時之匯率換算）。情節重大時，得暫時停止持卡人使用信用卡之權利、逕行終止信用卡契約、或強制停卡。

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銀行主管表示，去年第4季，包括第一銀行、永豐銀行、凱基銀行、渣打銀行、玉山銀行、中信銀行等多家銀行祭出「清卡」動作，針對核卡後連續12個月以上未開卡或未消費、或接獲信用卡國際組織等機構風險通報後，可以祭出停卡等措施，喧騰一時，不過當時國泰世華銀並未加入清卡行列，在相隔一年後才出手，觀察期相當長。

理專強調，銀行清卡、強制停卡的對象，是針對「沒動用」的族群為主，若是刷卡後沒繳款，銀行會有專人催收，「該付的還是要付」，不要有錯誤的認知。

除了國泰世華銀行，流通卡數達215萬張的永豐銀也延續前波清卡政策公告，基於持卡人持有信用卡之風險或安全考量，持卡人若有核卡後未開卡或無消費交易連續達12個月(含)以上，銀行可調降信用額度或停卡，相關通知由30天前明文調整為60天前，同樣也是明年1月1日生效。

