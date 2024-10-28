川普若當選估12月就會有關稅提高前的搶運潮　但會是寅吃卯糧

▲川普若當選，估計11月中旬過後就有可能出現為避免高關稅的搶運貨載。(圖／港務公司提供)

記者張佩芬／台北報導

川普入主白宮機會大增，兩家超大型攬貨公司負責人都指出，如果川普當選，勢必會大幅提高進口貨品關稅，且估計11月中旬過後或12月就有可能見到規避高關稅開始搶運的貨載，不過陽明海運前董事長謝志堅指出，搶運高關稅貨品是寅吃卯糧的做法，在高關稅實施後，就會出現貨量驟減現象，市場落差會很大。

超大型攬貨業A公司負責人分析，雖然這幾年因為高關稅問題，很多廠商都從中國大陸遷移到東南亞、印度、墨西哥等，但是還是有不少從中國大陸出的貨，估計還是會出現搶運潮，預計12月開始就會看到一些急單，不過從過去經驗看，高關稅貨品進口商還是有申請免調高關稅的一些條件，不會徹底實施高關稅。

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B公司負責人目前正在美國處理公司業務，他指出川普確實當選機率很高，但是要提高關稅不會那麼快，待1月20日上任，決定關稅提高日期還會有一段時間，不過估計11月中旬過後就有可能開始出現搶運貨，但目前都還沒有什麼徵兆，僅止於討論。

川普提議對中國商品課徵60%關稅，並對所有進口美國的其他商品徵收高達20%的關稅，他還威脅要對墨西哥企業和考慮將業務遷往海外的美國公司，徵收更高的關稅。

謝志堅指出，為了避開高關稅出現的搶運潮，是寅吃卯糧的做法，搶運過後，就會出現貨量銳減現象，就像疫情過後，歐美進口商花了很長時間消化庫存，讓去年市場運價大幅滑落，今年因為美國東岸罷工可能，貨主提前進貨，也讓第四季淡季變得更淡。

本月月21～26日在美國華府召開的世界銀行/國際貨幣基金組織(IMF)年會，與會人士擔憂美國大幅調升關稅將損害全球貿易。德國財長林德納25日警告，若美歐爆發貿易戰，美國可能遭報復；中國財政部副部長廖岷也和美方在場邊舉行中美經濟工作組第六次會議，主要討論關稅爭議。業界估計，川普的高關稅政策，免不了會七折八扣的，尤其是在民生必需品方面。