日本選舉執政黨大敗「日圓又降！」　旅日達人示警：小心滿手血

▲不少人都在考慮要不要繼續換匯。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本政壇情勢出現轉變，執政黨大敗未能過半，首相石破茂恐成「最短命首相」，日圓應聲走貶，今（28）日台銀日圓現鈔賣出價掛「0.2121」，刷3個半月新低。對此，旅日達人林氏璧示警，日本選舉完後，政局可能會進入不穩定的狀態，之後又有美選，未來走勢很難說，「小心滿手血啊」。

「日幣匯率從山坡上輕輕地爬下來了！」林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，今天日幣又降了，不少人都在觀望，提醒想換匯的人，之後日本選舉完，政局可能會進入不穩定的狀態，美選又將到來，日幣接下來走勢如何很難說，「大家小心滿手血啊」。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「窮到只剩下日幣，只好繼續在日本玩了」、「換了怕滿手刀，不換看到這價格又過不去」、「沒事，持續攤平直到躺平」、「我等0.2梭哈」。

▲日本首相、自民黨黨主席石破茂。（圖／路透）



日本昨（27）日進行第50屆眾議院選舉，執政聯盟自民黨和公明黨總計215席，未達過半的233席，創下15年來首度未過半紀錄。其中，首相石破茂所屬政黨，在眾院大選中只取得191席，遭多家日媒以「慘敗」形容。

代表石破茂內閣未來的執政將迎來巨大危機，即便石破茂表態不會卸下首相一職，但早已激起黨內人士的不滿，舊安倍派議員更是蠢蠢欲動，恐將淪為戰後任期最短的首相。