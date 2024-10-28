聯邦快遞今年對亞太經濟間接貢獻約17億美元　將擴建桃園轉運中心

▲聯邦快遞透過靈活性、營運效率與智能的提升 推動亞太地區及台灣的增長。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞今(28)日公布年度經濟影響力報告，分析公司全球網路及其在2024財政年度中促進當地社區發展的角色。報告由商業決策數據與分析的領先供應商鄧白氏公司協商製作，研究中強調了「聯邦快遞效應」，在加速商品和概念流通，推動各國和各地區經濟成長方面的影響，包括擴建桃園國際自貿港區貨運園區的聯邦快遞轉運中心。

報告顯示，聯邦快遞在2024財政年度(2023年7月1日至2024年6月30日)對全球經濟的直接貢獻超過850億美元，約佔全球總淨經濟產出的0.1%，對亞太地區經濟的間接貢獻估計為17億美元。這項活動反映聯邦快遞網路的規模以及公司為幫助各種規模企業與客戶連結並強化其營運，而持續提升創新服務的努力。該公司擁有全球最廣泛的運輸網路，為220多個國家和地區提供服務。此外，聯邦快遞在5,000多個設施中雇用超過50萬名員工，每天平均運送1,600萬個包裹。

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聯邦快遞總裁兼首席執行官芮思博（Raj Subramaniam）表示，公司的願景是透過先進的數據和科技，使供應鏈更加智慧，進而更好地服務我們的客戶及其顧客，並擴大我們的觸及範圍和影響力。

在亞太地區主要經濟體如中國和日本，加上如越南、泰國和印尼等發展中市場迅速增長，使得亞太地區持續成為高經濟成長機會的樞紐。聯邦快遞透過覆蓋了43個亞太國家和地區，並不斷擴大空運和地面運輸網路，在促進區域商務流通方面至關重要。在2024財政年度，聯邦快遞直接對亞太地區的運輸、倉儲和通訊領域的淨經濟產出貢獻約0.2%。

聯邦快遞亞太地區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示，公司透過在基礎建設上的策略性投資及強化區域、全球的連結，協助企業開啟新的業務增長機會，同時將亞太地區定位為國際投資樞紐。我們將堅定且持續地擴大全球貿易的可近性，促進經濟增長，並為社區、客戶和企業創造長期永續的價值。

貿易：聯邦快遞持續支持能促進更大市場可近性的貿易政策，推動公司連接全球人們與可能性的使命。隨著越南等國家成為科技設備、半導體、紡織品等產品的全球主要生產樞紐，聯邦快遞也強化了其在該區域內的連接，例如每週新增四班從胡志明市飛往聯邦快遞中國廣州亞太運輸樞紐的航班。

營運能力強化：聯邦快遞持續擴大其在亞太地區的足跡，並已於新加坡建立了新的區域總部。聯邦快遞也升級了深圳國際樞紐的營運能力，翻倍包裹分揀的能力。並在廣州破土新建了華南營運中心，此中心將能在每小時分揀多達25,000個包裹和文件，高於目前聯邦快遞在廣州樞紐分揀能力的三倍。此外，更計劃擴建位於桃園國際機場的自由貿易港區貨運園區的聯邦快遞轉運中心。這些關鍵樞紐正好滿足企業對高效、大規模運輸解決方案日益增長的需求。

該公司持續投資於可再生能源，為其設施供電，並電動化取件和配送的車隊及碳吸存研究，以推動自然碳蒐集解決方案在運輸行業的應用。在2024財政年度，聯邦快遞在新加坡、中國和澳洲開設了新的節能設施，並在台灣的收發件車隊中新增了五輛商用電動三輪車。該公司還創下歷史記錄，完成首次在馬來西亞與新加坡間以電動車完成的跨境包裹配送。這一趟252英里的歷史性配送旅程，與使用柴油貨車配送相比，一共避免約220磅的碳排放，並被大馬記錄大會認證為「馬來西亞首次的零排放跨境配送」。

聯邦快遞供應商的支出對中小型企業(SAM)市場做出了重要貢獻。在2023年，聯邦快遞在亞太地區的供應鏈支出中，有68%用於中小型企業，為該地區創造了大量中小企業的就業機會。

聯邦快遞協助中小型企業(SAMs)加速增長並拓展全球市場，支持當地創造就業機會和經濟活動。除了針對中小企業的專屬解決方案外，公司還透過小型企業獎助金計畫，表揚擁有創新精神的企業家並提供資金協助加速其成長。在亞太地區，四家分別來自印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡的公司一同贏得了69,000美元的獎金。其中，最大獎金30,000美元的特別獎得主是來自新加坡的精準癌症治療新創公司 Lucence，該公司目前開發的產品旨在準確診斷癌症的非侵入性檢測。

該公司透過 FedEx Cares 支持其服務的當地社區，推動慈善捐贈、員工志工服務和全球實體運送服務。在2024財政年度，公司與非政府組織和非營利機構的直接合作貢獻超過5,500萬美元。在亞太地區，這包括向中國當地組織捐贈汰舊制服、資助在菲律賓理工大學就讀工程和科學課程女性的教育費用、向雅加達的學生捐贈電腦和軟體，以及在菲律賓設置自行車修理站。該公司更透過區域性青年成就計畫支持青年創業，並參與包括在中國和新加坡的植樹、馬來西亞的城市花園、澳洲的食物銀行與垃圾清理以及中國的圖書館計畫等志工活動。

在台灣，聯邦快遞持續支持當地的社會福利機構和偏遠社區，期待為未來世代創造更安全的社會。在2024年，聯邦快遞與世界和平會合作，開展了針對偏鄉學校兒童的交通安全工作坊，並向六個偏遠地區的兒童捐贈營養食品物資。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞致力對當地市場經濟產生深遠的影響，在協助客戶提高業務營運效率和效能的同時，也促進當地經濟發展，我們更擁有超越當前的遠見，著眼台灣在全球貿易中的永續未來和其在全球貿易中不可或缺的角色。透過持續投資基礎設施和營運效能，我們幫助該區域企業能與全球市場無縫銜接，最終創造新的成長機會。」