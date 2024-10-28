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高雄國際食品展吸引35國近6500名國內外買主　331場次商務洽談

▲今年首度設置的低碳排飲食專區受到高度關注與詢問。（圖／貿協提供）

▲今年首度設置的低碳排飲食專區受到高度關注與詢問。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「高雄國際食品展」及「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」於27日圓滿落幕，計吸引35國近6500名國內外業者到場參觀、採購，前五大買主國依序為日本、馬來西亞、菲律賓、泰國及新加坡，突顯本展在食品產業供應鏈的重要性，共進行331場次的商務洽談。

高雄國際食品展係由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦，共同攜手促進中南部地區的食品產業鏈的商業發展。

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展覽現場交易熱絡，B2B採購洽談成果豐碩，參展企業給予高度評價，水產製造商宏裕行表示有加拿大超市業者前往洽詢，今年展中帶來剛推出的新品-鮮蝦水餃在展中也受到高度關注；日商Maruaki Fruit and Vegetable專門出口日本各地頂級水果，透過本次展覽與潛在經銷商洽談。

首次參展的世佳茶業表示有買主向其洽詢茶葉禮盒合作；卜立食品則有日本、荷蘭以及東南亞地區的買主前往詢問常溫即食珍珠；市占率最高的古吉系統科技表示其自助點餐機有別於傳統點餐機，可同步提供電子支付與現金結帳，現場有不少烘焙及餐廳業者洽詢。

哲興印刷則表示該公司推出的新型輕便保溫袋受到不少冷凍食品業者洽詢。現場買氣暢旺，不論是一般消費或是商務洽談皆受到好評，商機可期。

為呼應全球永續發展趨勢，實踐綠色會展，本展與工業技術研究院合作，進行三階段的碳足跡盤查，包含前期製作、展期間運作、撤展回收，估算碳排數據作為次年環保優化的依據，成為業界節能減碳的示範及推動永續會展的標竿。

首度設置的低碳排飲食專區，展出低碳食材、有機食品、友善包材與食品保鮮技術等相關產品與解決方案，例如隆穎國際展出素食者也可飲用的珍珠奶茶、長城料理實業主打使用在地食材以及環保包材的低碳蔬食料理包、鉅冠印刷推出可將防偽標籤直接印刷在包裝盒上的技術，減少塑膠廢料都受到高度關注與詢問。

為宣傳我國業者的軟硬體實力、促進商機，展覽期間辦理「國際食品通路商採購大會」，邀請包含韓國7-11、日本神戶物產、供應COSTCO的ADW ACOSTA等知名買主，總計15國31位買主與參展商好帝一、味榮、台糖、家田企業等國內72家指標企業進行1對1媒合，共進行331場次的商務洽談，現場氣氛熱絡，為業者開啟更多合作契機。

此外，還辦理多場精彩活動，像是名人料理秀、鬥陣呷好料(聯合試吃)、呷好逗相報(好物推介)、來呦來呦！大拍賣(限時搶拍)、幸福歡樂抽等，吸引超過4,000名參觀者，與業者進行面對面交流。

「高雄國際食品展」及「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」已是南台灣最具指標性的食品產業盛會。下屆展覽訂於2025年10月23日至26日在高雄展覽館舉辦，展覽最新消息及報名參展資訊，可鎖定官網及社群粉絲專頁。

關鍵字： 高雄國際食品展35國買主商務洽談

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