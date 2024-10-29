快訊／台積電跌15元至1035　台股開盤大跌150點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（29日）以23048.45點開出，指數大跌149.62點，跌幅0.64％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1035元，跌幅1.43％；鴻海（2317）下跌2元至213元；廣達（2382）下跌2元至308元；陽明（2609）下跌0.7元來到67.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.6元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲273.17點或0.65％，收在42387.57點；標準普爾500指數上漲15.4點或0.27％，收5823.52點；那斯達克指數上漲48.58點或0.26％，收在18567.19點；費城半導體指數下跌1.16點或0.02％，收5211.67點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42387.57
|▲273.17
|▲0.65%
|S&P500
|5823.52
|▲15.4
|▲0.27%
|NASDAQ
|18567.19
|▲48.58
|▲0.26%
|費城半導體指數
|5211.67
|▼1.16
|▼0.02%
資料來源：證交所
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