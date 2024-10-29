獨家／大谷翔平50轟球價值破億 海關認定進口免關稅

大谷翔平50轟紀念球以破億金額成交，得標人優式投資公司證實將會在拍賣流程結束後運送來台，財政部關務署也為高價品通關課稅進行解釋，官員向《ETtoday新聞雲》指出，這顆球因為屬於「珍藏品」，不適用一般棒球進口稅率3.3%～10%的認定原則，會給予免稅通關。

快訊／康芮來襲！ 國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

康芮颱風轉中颱，隨著颱風逼近，風雨也增強，富邦、國泰兩大產產險也正式公告暫停受理海外旅遊不便險的投保。國泰產險暫停受理10月31、11月1日兩日生效海外旅遊不便險，富邦產險則是暫停受理11月1日生效海外旅遊不便險，業者呼籲民眾出發投保之前要看仔細。

台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞 新兵00938單周增逾萬人

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加2萬3102人，來到994萬1883人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有30檔受益人數增加，其中00938為本周新成立ETF，人數1萬2185人，以0056元大高股息增加逾萬人表現最佳。整體來看，受益人增加前十名中有5檔是高息型ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

World Gym成台灣品牌！ 世界健身漲逾8％寫半年來新高

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）砸900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國母公司WGI，讓World Gym變成台灣品牌，激勵今（29）日股價大漲，早盤一度漲逾8％至107元，股價重回百元關卡，也創下半年來新高，成交量近千張。

快訊／台積電跌15元至1035 台股開盤大跌150點

美股4大指數漲多跌少，台股今（29日）以23048.45點開出，指數大跌149.62點，跌幅0.64％。

歐洲線船隻繞行好望角成本大幅墊高 明年長約價估實漲約四成

排名全球前五大的外籍船公司台灣公司高階主管指出，歐洲線船隻自去年12月中旬因紅海危機繞行好望角之後，成本大幅拉升，近期開始協商的明年1月新年度長約，各家船公司都要求每大箱(40呎櫃)運價自1300-1400美元，調升到2000-2500美元，估計實簽價格約在1800-2000美元之間，漲幅在四成上下。

美元優利搶市！中信銀年息最高6.5% 元大銀年底前皆受理

美國聯準會（Fed）於今年9月中宣布降息2碼，並預期年底前可能還有進一步降息的情形發生，不少民眾想在降息前，搶搭外幣高利存款，中信銀、元大銀紛紛祭出優利定存搶市。中信金歡慶中信兄弟勇奪中華職棒35年年度總冠軍，11月15日前，美元、澳幣、紐幣優利定存年息最高6.5%，元大銀行持續推出外幣定存優惠，包括「錢進美利」臨櫃美元定存享年息5%之優惠利率，及「澳視群雄」澳幣定存專案，存款期間3個月享有年息3.8%的優惠利率。

抽中最高賺逾16萬！3檔抽籤股拼場 順藥最補

新股抽籤別錯過！本周共有3檔新股抽籤，其中上櫃生技股順藥 (6535) 辦理現增，29日起至31日開放申購，承銷價225元，若以28日收盤價387元計算，幸運中籤一張有望現賺16.2萬元。

光隆精密-KY入選富比士亞洲中小上市企業200強 看好Q4日本營運創高

光隆精密-KY（4581）於亞太地區超過兩萬家的上市公司評比中脫穎而出，入選2024年《富比士》雜誌「亞洲中小上市企業200強」，為台灣20家上榜企業之一，董事長呂皇甫強調未來將持續履行企業社會責任。營收方面，隨第四季北美市場量產件需求持續增長，並受惠日本兩大卡車集團（ISUZU及UD）合併，預計日本市場營運再創新高，增添營運動能。

六方科尾盤拉漲停並列18檔注意股！ 網通業展達明起打入處置

六方科-KY（4569）收盤前半小時急拉奔漲停，以每股299.5元作收，盤後證交所列舉6大理由，並列18檔注意股。另外網通股展達（3446）則列入處置股，明起生效。