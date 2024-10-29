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台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞　新兵00938單周增逾萬人

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 台積電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加2萬3102人，來到994萬1883人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有30檔受益人數增加，其中00938為本周新成立ETF，人數1萬2185人，以元大高股息（0056）增加逾萬人表現最佳。整體來看，受益人增加前十名中有5檔是高息型ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

▲▼ 台股ETF受益人數逼近千萬。（表／群益投信提供）

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群益投信表示，今年來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，投資人紛紛將資金轉往高股息ETF，22檔台股高息ETF總受益人今年增加337萬人，占所有台股ETF增加人數的九成以上，顯示出台股ETF投資熱度持續增溫。此外，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，根據統計資料顯示，金融海嘯後，每年台股第四季的表現，加權指數過的平均報酬為4.28%，正報酬機率為80%，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股個股波動劇烈，ETF投資的低波動優勢勝過個股，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。
 

關鍵字： 台股ETF受益人數季配型高息型投資熱度

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