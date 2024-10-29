日本QunaSys宣布與鴻海合作　開發量子計算「費米子編碼方法」

▲鴻海研究院擁有尖端量子技術。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

日本領先的量子計算軟體創新者QunaSys於29日宣布，與擁有尖端量子技術的台灣鴻海研究院達成戰略合作，未來將鴻海研究院更有效模擬和操作量子位元的技術「先進費米子編碼方法」，整合到QunaSys的量子工具包QURI Parts中，不但能推動量子模擬算法的發展，並提升量子模擬器和計算機的整體性能。

鴻海表示，與QunaSys團隊將進行研究，利用AI技術來改進和完善鴻海研究院和研究夥伴開發的費米子編碼方法，推動量子模擬領域的創新。這一突破性的研究預計將催生新的方法和算法，從而加速量子計算的進步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次合作目的是提升量子模擬的準確性和效率，特別是在複雜系統的模擬；升級後的工具包將為用戶提供強大的新功能，並與QURI Parts的其他部分無縫協作，最大化提升量子模擬和實際量子計算機的性能。

QunaSys的CEO楊天任表示，這次合作突顯QunaSys推動量子編碼和軟體開發的承諾。透過與鴻海研究院的緊密合作，QunaSys結合了彼此的優勢，開啟了新的可能，並提供塑造量子技術未來的尖端解決方案。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修表示，與QunaSys合作，不僅讓鴻海的費米子編碼方法能夠觸及更廣泛的受眾，還能通過神經網路的技術，共同挑戰技術的極限。

據了解，「費米子編碼」是量子計算模擬電子結構的關鍵技術，在量子計算中，費米子編碼是一種將費米子系統轉換到量子比特的技術。這項技術之所以重要，是因為費米子系統具有量子糾纏效應，而這種特性在傳統量子電腦中無法有效率的直接模擬的，相比之下，量子電腦就能很好的捕捉這種神祕特性。

就現階段來說，目前量子電腦主要基於玻色子（如離子井、光子）運作，這類系統更擅長在量子通信和量子密鑰分發等應用中實現和控制。然而，費米子系統（如電子）因複雜的反對易關係，需要更複雜的技術來模擬和控制。

這就像經典電腦中用「0」和「1」來做小數點計算一樣，沒有適當的轉換方法，模擬費米子系統會變得非常困難且沒效率。費米子編碼就是這種轉換方法，能夠更有效利用量子計算來解決複雜的科學問題，從而推動新材料和藥物的開發。