台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高 供應鏈成本全漲

美國前總統、總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並指責台灣竊取了美國的晶片產業，川普也批評美國晶片法案，並表示如果當選總統，他將對台灣晶片徵收關稅。此類關稅將影響晶片製造領域的全球領導者台積電（2330），受利空衝擊，台積電今日股價最低來到1020元，下跌30元，跌幅約2.86％。

黃仁勳回台投資「要100億度綠電」 郭智輝：我們可以給他

台灣積極布局半導體產業，業界大老都擔憂台灣供電不足無法回台投資蓋廠，NVIDIA執行長黃仁勳先前也提到說願意回台灣，但要100億度的綠電，對此，經濟部長郭智輝今（29）日表示，「我們可以給他，他開出條件，我們就可以做。」

快訊／康芮來襲！ 國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

康芮颱風轉中颱，隨著颱風逼近，風雨也增強，富邦、國泰兩大產產險也正式公告暫停受理海外旅遊不便險的投保。國泰產險暫停受理10月31、11月1日兩日生效海外旅遊不便險，富邦產險則是暫停受理11月1日生效海外旅遊不便險，業者呼籲民眾出發投保之前要看仔細。

獨家／大谷翔平50轟球價值破億 海關認定進口免關稅

大谷翔平50轟紀念球以破億金額成交，得標人優式投資公司證實將會在拍賣流程結束後運送來台，財政部關務署也為高價品通關課稅進行解釋，官員向《ETtoday新聞雲》指出，這顆球因為屬於「珍藏品」，不適用一般棒球進口稅率3.3%～10%的認定原則，會給予免稅通關。

台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞 新兵00938單周增逾萬人

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加2萬3102人，來到994萬1883人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有30檔受益人數增加，其中00938為本周新成立ETF，人數1萬2185人，以0056元大高股息增加逾萬人表現最佳。整體來看，受益人增加前十名中有5檔是高息型ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

World Gym成台灣品牌！ 世界健身漲逾8％寫半年來新高

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）砸900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國母公司WGI，讓World Gym變成台灣品牌，激勵今（29）日股價大漲，早盤一度漲逾8％至107元，股價重回百元關卡，也創下半年來新高，成交量近千張。

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回 法人勸觀望

隨著美國總統大選腳步逼近，川普、賀錦麗一言一行牽動全球敏感神經，美國總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並表示如果當選總統，對台灣晶片徵收關稅，受到他言論影響，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）今（29）日跌幅均逾2%，造成台股開低走低，跌幅一度逼近500點，台新投顧副總黃文清指出，面臨美國總統大選不確定，建議投資人先觀望為宜。

半導體需要綠電！ 郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

台灣電力是否足夠因應AI發展，一直是外界關注的議題，AIT處長谷立言是前指出，台灣的晶片產業外移，是因為台灣沒有充足的綠電跟水源，對此，經濟部長郭智輝表示，若按計畫進行，台灣的電到2030年為止是充足的，「台積電是我們的護國神山，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。」

快訊／台股收盤大跌271.48點 台積電跌10元至1040

台股今（29日）開低走低，加權指數終場大跌271.48點，以22926.59點作收，跌幅1.17％，成交量3417.87億元。

50歲從頭開始退休規劃 財金教授簡單投資年賺8%

台大財金系特聘教授張森林過去以主動式基金為主要投資標的，50歲時深入了解指數投資後，便將投資觀念打掉重練，重新規劃自己的退休金配置。如今他的投資部位是基金與ETF各半，並以買進全市場的方式簡單投資，近5年平均投報率都有超過8%。