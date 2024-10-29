快訊／台股收盤大跌271.48點　台積電跌10元至1040

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（29日）開低走低，加權指數終場大跌271.48點，以22926.59點作收，跌幅1.17％，成交量3417.87億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大跌149.62點開出，指數開低走低，盤中最高達23056.57點，最低22711.1點，終場收在22926.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1040元，跌幅0.95％；鴻海（2317）下跌5.5元至209.5元；廣達（2382）下跌7元至303元；陽明（2609）下跌1.9元來到66.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.12元至9.52元。
今天漲幅前5名個股為恩德（1528）上漲1.9元，漲幅10％；美隆電（2477）上漲3.45元，漲幅9.93％；宅配通（2642）上漲4.1元，漲幅9.92％；達能（3686）上漲2.1元，漲幅9.91％；世界健身-KY（2762）上漲9.6元，漲幅9.71％。
跌幅前5名個股則為成信實業*-創（6969）下跌5.05元，跌幅9.94％；天鈺（4961）下跌26.5元，跌幅9.64％；聯昌（2431）下跌1.65元，跌幅8.57％；同泰（3321）下跌1.5元，跌幅8.36％；隴華（2424）下跌6.2元，跌幅7.82％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|恩德（1528）
|20.9
|▲1.9
|▲10.0％
|美隆電（2477）
|38.2
|▲3.45
|▲9.93％
|宅配通（2642）
|45.45
|▲4.1
|▲9.92％
|達能（3686）
|23.3
|▲2.1
|▲9.91％
|世界健身-KY（2762）
|108.5
|▲9.6
|▲9.71％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|成信實業*-創（6969）
|45.75
|▼5.05
|▼9.94％
|天鈺（4961）
|248.5
|▼26.5
|▼9.64％
|聯昌（2431）
|17.6
|▼1.65
|▼8.57％
|同泰（3321）
|16.45
|▼1.5
|▼8.36％
|隴華（2424）
|73.1
|▼6.2
|▼7.82％
資料來源：證交所
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