債券ETF受益人數近200萬人！「月配型」00959B首次除息成人氣王

▲台股受美國選情、經濟影響，波動也增高。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

全球金融市場近日受到美國總統大選、經濟數據、通膨壓力及利率政策走向等多重因素影響，波動性增高，促使投資人在追求成長之餘，也開始進行資產配置，降低風險，尤其觀察在台掛牌的債券ETF，總市值約新台幣3兆元，受益人數攀高至近200萬人，可見投資人對債市長線看好，持續逢低買進債券ETF。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，儘管債券市場受制於殖利率上升的壓力，但全球經濟趨向穩定的背景下，投資人對穩定現金流的需求顯著增加。

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回顧過去美國降息循環期間的長天期投資級公司債表現，郭修誠指出，若能在降息循環開始時進場，且持有期間越長，投資績效表現越好，目前利率仍處高點，降息緩步進行中，現在正是布局長天期投資等級公司債的絕佳時機點。

▲「債券ETF」近一周規模成長前十名。（圖／記者楊絡懸製表）

郭修誠介紹，00959B具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低特性，聚焦於美國境內發行，信評平均為BBB的投資級公司債，據標普（The Standard & Poor's）統計，過去30年BBB級債的違約率約0.19%，遠低於非投資等級債券的違約率4.9%。

值得注意的是，00959B的高票息來自於指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，為市場上唯一不鎖定固定票息率的債券ETF。郭修誠說明，在這樣的設計在降息循環下，投組具有較佳流動性，且仍能鎖定較高票面利率的債券。

另據CMoney統計，在台掛牌的債券ETF總市值已接近新台幣3兆元，受益人數接近200萬人。觀察近一周債券ETF規模與受益人成長狀況，00959B成長幅度雙雙奪冠。

00959B為每月配息，每單位0.055元，以10月29日收盤價9.86元計算，單次配息率約為0.56%，年化配息率來到6.69%。想要參與配息的投資人，可把握最後買進日10月30日，預計在11月22日領到收益分配。