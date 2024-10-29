生技新兵邦睿生技搶攻男性不孕症市場　預計12月創新版上市

▲邦睿生技董事長暨總經理徐振騰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

邦睿生技(6955)將在30日舉行上市前業績發表會，並預計在12月於臺灣證券交易所上市創新板掛牌交易，邦睿生技以男性不孕症整體解決方案全系列產品，目前已成功在國際上男性生殖領域打響知名度。



邦睿生技董事長暨總經理徐振騰表示，生技醫材公司要成功研發出創新的醫材產品是非常耗時及需要投入龐大的研發費用和資源，邦睿生技從105年成立後靠著專業的經營團隊，在短短的2年就成功開發出創業產品「男性精子品質檢測分析儀」在世界各國進行銷售。

徐振騰也表示，公司在111年就度過燒錢的研發階段開始獲利，在生技產業算是公司很快到看到營運成果而且顯著的。邦睿生技今年前三季營收已經追平去年一整年的銷售額，EPS更是在今年上半年就已經到1.56元超過去年一整年的1.51元，顯示出邦睿生技正快速的向上成長。



邦睿生技搭上人工生殖產業快速蓬勃發展的浪潮，以破壞式的創新研發技術開發產品，設計概念以智慧化、自動化、標準化為初心，能讓使用者操作簡單、使用便利快速上手。

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邦睿生技全自動的AI精子品質分析檢測儀採用世界獨創並取得專利的微型化高畫質自動對焦顯微鏡頭、整合機構電子軟硬體平台及AI人工智慧演算法等並搭配世上第一款光學級「精子檢測試片」，能簡單快速準確又標準化的產出精子品質檢測報告；進階的「精子DNA碎片檢測試劑套組」可正確判讀男性生育指標；「精子優選器」明顯增加優質精子的回收率提升了人工輔助生育（ART）人工受孕的成功率。



當今世界各國政府皆積極投入大量資源來減緩少子化現象和挽救低生育率，隨著人口結構老化及現代人在高度壓力與飲食生活習慣改變的交互作用之下，不孕人數亦逐年攀升。放眼全球男性不孕生殖領域，邦睿生技研發製造並銷售「男性不孕症整體解決方案」全系列產品可提供一站購足服務，從精子檢測到精子優選，都能滿足客戶及市場需求，皆有助邦睿公司業績持續快速增長。