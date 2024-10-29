國巨前三季EPS賺31.06元！客戶庫存健康　看Q4營運持平或小幅季減

▲國巨公布今年第三季財務報告及營運成果。圖為國巨執行長暨總經理王淡如（左）與董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件廠國巨（2327）29日公布今年第三季財務報告及營運成果，第三季合併營收317.38億元，季增1%，年成長15.9%；合併稅後淨利56.49億元，季增3.6%，年成長16.7%，單季每股淨利（EPS）11.01元（分配股票股利前為13.16元），累計前三季EPS賺達31.06元。

觀察國巨第三季獲利率，毛利率35.2%，季增0.1個百分點，年增2個百分點；營業利益66.36億元，營業利益率20.9%，季增0.3個百分點，年增1.3個百分點；非營業項目淨收入5.56億元，主要來自於利息淨收入5.41億元。

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就整體營運來看，國巨累計今年前三季合併營收916.61億元，年成長14.2%；歸屬於公司業主稅後合併淨利157.11億元，年成長23.8%，總計前三季EPS為31.06元（以分配股票股利前股本計算，EPS為37.22元）。

此外，國巨前三季毛利率34.7%，年增1.6個百分點；營業利益180.82億元，營業利益率19.7%，年增0.6個百分點。非營業項目淨收入25.95億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.88億元及利息淨收入16.89億元。

對於第四季營運情形，國巨表示，第四季合併營收預估將有季減個位數百分比，毛利率及營業利益率也將有低個位數百分點衰退；在產能利用率規劃上，國巨標準品預估與上季65%持平，特殊品也與上季75%持平。

展望後市，國巨表示，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。